Slovákov prekvapil zaujímavý úkaz na nočnej oblohe: VIDEO Nešlo o svetlicu ani blesk

BRATISLAVA - Čo to bolo za záhadný mimoriadne jasný svetelný úkaz na nočnej oblohe? Mnohých vydesil, iných prekvapil, ďalších nenechal chladnými a chcel vedieť, či išlo o svetlicu, ohňostroj, blesk, alebo nejaké vesmírne teleso. Odborník zo Slovenského zväzu astronómov Svetozár Štefeček však má veľmi jednoduché vysvetlenie. Objekt totiž pochádza z vesmíru!

Ohňostroj, svetlica, alebo nebeské teleso? Tak práve tieto otázky si zrejme pokladali v utorok podvečer mnohí Slováci zo západného a stredného Slovenska, ktorí pri pohľade na nočnú oblohu videli mimoriadne jasný úkaz.

Stať sa to malo krátko po 18:30 a viacerí krátko po nebeskom divadle chceli zistiť, o čo išlo. Na sociálnej sieti na stránke Severe weather Slovakia, kde lovci búrok zdieľajú rôzne zaujímavé fotografie a videá, sa preto na úkaz začali pýtať. "Videli ste aj vy padajúci perzeid? Lokalita Most pri Bratislave, osvietil celé okolie. Nejaké foto náhodou nemáte?" pýtal sa jeden člen skupiny. Následne sa začali pridávať aj ďalší členovia a vysvitlo, že padajúci objekt nebolo vidieť len pri Bratislave, ale aj v ďalších kútoch Slovenska. Ba čo viac - dokonca aj v zahraničí, a to v okolí maďarsko-slovenských hraníc, či v českom okrese Vyškov neďaleko Brna. Perzeidy však padajú najmä v lete, a tak sa naskytla otázka, o aký úkaz teda išlo.

Podľa odborníka na nebeské úkazy a člena Slovenského zväzu astronómov Svetozára Stefečeka je vysvetlenie pomerne jednoduché. Nešlo o žiadny blesk či svetlicu, ale o nebeský objekt - konkrétne meteor. A keďže bol mimoriadne jasný, takýto jav sa nazýva bolid. "Vzniká pri prelete úlomku medziplanetárnej hmoty našou atmosférou. Častokrát sú takéto úlomky zoskupené do meteorických rojov, väčšina z nich vznikla fragmentáciou jadier komét v blízkosti Slnka. V tomto období je v činnosti veľmi známy roj Geminidy, je možné, že aj tento meteor pochádza z neho," vysvetlil Stefeček pre Topky.sk. Ako následne dodal, to, či išlo o meteor práve zo spomínaného roju, sa však ešte musí potvrdiť.

Zdroj: YT / AMS, SZA

Podľa Štefečeka je možné podobné nebeské divadlá vidieť prakticky každú noc, pričom intenzita výskytu meteorov je tým vyššia, čím je Zem bližšie k meteorickému roju. Avšak, ako upozornil, bolid s takouto jasnosťou je zriedkavý, no vyskytuje sa aspoň raz za dva týždne. "Väčšia časť takéhoto telesa (nazývame ho meteoroid) spravidla doslova zhorí v atmosfére, je však šanca, že určitá časť (resp. časti) dopadne i na povrch Zeme," uviedol Štefeček. Dráha meteoru sa dá zrekonštruovať v prípade, ak sú k dispozícii záznamy aspoň z dvoch stanovíšť, teda dvoch rôznych smerov. Rovnako sa týmto spôsobom vie určiť aj oblasť, kde mohli úlomky po meteroide dopadnúť. "Šanca, že by niekoho takýto fragment pri prelete atmosférou zasiahol je skutočne minimálna," upozornil na záver Štefeček.

Trajektória bolidu. Zdroj: YT / AMS, SZA

Bolid sa nedávno objavil aj na východe Slovenska - a to v obci Chmiňany v okrese Prešov. Obyvateľovi obce sa padajúci bolid podarilo zachytiť nadránom začiatkom októbra počas cesty do práce.