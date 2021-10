Aké počasie nás čaká nasledujúci týždeň? Meteorológovia to povedali jasne, milovníkov tepla nepotešia!

Prudké ochladenie, prvé snehové vločky. Aj tieto prognózy o počasí na najbližší týždeň sme počuli z úst meteorológov. Dôvodom má byť tlaková níž, ktorá sa ku nám približuje od východu. Údajne prituhne v strede týždňa, postupne sa má znižovať aj hranica sneženia. Začiatok týždňa však bude naďalej relatívne príjemný.

Pondelok

Noc z nedele na pondelok bude polojasno až oblačno, zamračená obloha bude najmä na západe Slovenska. Tí, ktorí sa do práce a škôl presúvajú skoro ráno, by mali počítať aj s hmlou či nízkou oblačnosťou. Najnižšia nočná teplota dosiahne 8 až tri stupne Celzia, v kotlinách už môže aj mrznúť – teplota tu dosiahne 3 až -2 stupne Celzia. Meteorológovia predpovedajú bezvetrie prípadne slabý, na juhozápade až severozápadný vietor do 20 kilometrov za hodinu.

Cez deň bude polojasno až oblačno, prechodne zamračené či slabé zrážky. Najvyššia denná teplota dosiahne 12 až 17 stupňov Celzia, na severe môže byť chladnejšie. Na horách teplota vystúpi maximálne na 5 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na západe severozápadný vietor do 20 kilometrov za hodinu.

Utorok

„V plytkej brázde nízkeho tlaku bude cez strednú Európu smerom na juhovýchod pomaly postupovať studený front. Zároveň bude od západu nad Nemecko, alpskú oblasť a Česko zasahovať okraj tlakovej výše,“ ozrejmili meteorológovia z SHMÚ.

V noci z pondelka na utorok bude zamračené, ojedinele môže aj zapršať. Vo vysokých polohách bude snežiť. Bude veľmi chladno, a to v noci, aj cez deň. Najnižšia nočná teplota dosiahne 8 až 3, v údoliach ojedinele jeden stupeň Celzia.

Cez deň bude podobne ako v noci – zamračené, ojedinele prehánky, na horách sneženie. Najvyššia denná teplota 10 až 15, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní bude maximálne 8 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu.

Streda

„V chladnom vzduchu bude od západu do strednej Európy zasahovať okraj tlakovej výše so stredom nad Britskými ostrovmi. Zároveň sa vo vyšších vrstvách ovzdušia bude cez strednú Európu smerom na východ presúvať brázda nízkeho tlaku vzduchu,“ informujú meteorológovia.

V noci z utorka na stredu bude naďalej chladno, v noci bude premenlivá oblačnosť, najmä na severe treba očakávať prehánky alebo dážď. Ráno treba počítať aj s hmlou či nízkou oblačnosťou. Najnižšia nočná teplota 6 až 1, v údoliach aj teploty pod bodom mrazu.

Cez deň chladno, premenlivá oblačnosť s prehánkami, najvyššia denná teplota dosiahne 8 až 13, na severe a na Spiši maximálne 6 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 25 kilometrov za hodinu.

Štvrtok

„V chladnom vzduchu bude od západu do našej oblasti zasahovať okraj slabnúcej tlakovej výše so stredom nad západnou Európou,“ uviedli meteorológovia.

Vo štvrtok bude polooblačno až oblačno, ojedinele s prehánkami, vo vyšších polohách treba očakávať sneženie. Naďalej bude chladno. Najnižšia nočná teplota dosiahne 4 až -3 stupne Celzia, cez deň dosiahne 8 až 13, na Orave a pod Tatrami okolo 6 stupňov Celzia.

Piatok

„Počasie v strednej Európu začne od severozápadu ovplyvňovať frontálny systém spojený s tlakovou nížou so stredom nad severnou Škandináviou,“ konštatovali meteorológovia.

Ku koncu týždňa bude polooblačno, od severozápadu následne pribúdanie oblačnosti so slabými prehánkami. V noci a predpoludním aj s hmlami. Najnižšia nočná teplota dosiahne 3 až -3 stupne Celzia, cez deň maximálne 15 stupňov Celzia.

Sobota

„Od severozápadu postúpi do našej oblasti studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad severnou Škandináviou,“ ozrejmili meteorológovia.

Cez víkend bude oblačno až zamračené, postupne pribúdanie premenlivej oblačnosti miestami s prehánkami či dažďom. Od stredných polôh treba očakávať aj sneh. Najnižšia nočná teplota vystúpi na 6 až 0 stupňov Celzia, cez deň dosiahne maximálne 13 stupňov Celzia.