Špičkový lekár Celec prehovoril o najhorších nežiadúcich účinkoch vakcín proti COVID-19: Zachráni aj vrahov

Na túto otázku odpovedal lekár a vedec Peter Celec. "Môže sa také stať," povedal v rozhovore pre Bratislavský samosprávny kraj. Otázka však podľa neho znie, aká je alternatíva. "Lebo alternatíva nie je taká, že dám si vakcínu, alebo nedám si vakcínu. Alternatíva je, dám si vakcínu, alebo dostanem covid," povedal jasne. Pripomenul tiež, že dôsledky tohto alternatívneho riešenia sú dosť zlé.

Lekár tiež pripomenul, že zatiaľ pri drvivej väčšine vakcín žiadne dlhodobé nežiadúce vedľajšie účinky neboli popísané. "Teda ak tam nerátame napríklad to, že vakcína zachráni aj vrahov a všelijakých kriminálnikov. Čiže z dlhodobého hľadiska určite bude mať aj takéto vedľajšie účinky," povedal odľahčene.

Následne sa však už vo vážnejšej rovine venoval problematike, ktorá sa tiež často stáva argumentom tých, ktorí očkovanie odmietajú a to je rýchlosť vývoja vakcín proti koronavírusu. "Keď rok vývoja je príliš krátky, koľko by bolo dosť? Koľko by to malo trvať, aby s tým bol niekto spokojný? Teda hlavne človek, ktorý nevie, koľko to má vlastne trvať," pýta sa.

Priznáva, že vývoj bol urýchlený, ale inak, ako si ľudia myslia. "Bol urýchlený tak, že sa mnohé veci robili paralelne," povedal. Vysvetlil to pritom na príklade prípravy nedeľného obeda, keď sa dajú variť jednotlivé chody jeden po druhom a zaberie to viac času, alebo naraz a obed je tak hotový rýchlejšie. "Fázy klinického skúšania liečiv idú jedna po druhej za normálnych okolnosti a to hlavne preto, aby sa ušetrilo, lebo väčšina liečiv, ktoré idú napríklad do fázy jedna, tak nejdu do fázy dva, lebo neprejdu," vysvetlil.

Vysvetlil, že pre farmafirmy tak nemá význam do nich zbytočne investovať. V prípade koronavírusu však bol scenár iný. To sa podľa lekára stáva jedine vtedy, ak „by bol veľký problém, a ten máme.“ Práve preto sa jednotlivé fázy spúšťali paralelne.

"Máme tam ešte jeden problém a to je fáza tri. Tá najdôležitejšia a najväčšia, kde sa testuje účinnosť na veľkej vzorke pacientov. Pri iných vakcínach máme problém, že nemáme dosť veľa infikovaných. Minulý rok tento problém farmaceutické spoločnosti nemali," podotkol.

Šanca na infikovanie druhých je nižšia

Vyvrátil aj rozšírené tvrdenie niektorých odporcov očkovania, že zaočkovaní môžu vírus roznášať, lebo o tom, že sú infikovaní, nevedia. "Rovnako o ňom nemusia vedieť ani tí nezaočkovaní," uviedol. Ako príklad použil mladých ľudí či deti, ktoré v drvivej väčšine nemajú skoro žiadne symptómy.

Pri zaočkovaných je podľa neho zároveň výrazne nižšia pravdepodobnosť, že vírus budú prenášať. "Ja sám si pravidelne meriam protilátky v slinách a ešte stále ich mám. Aj keby ste mi napľuli ten vírus do úst, tak pravdepodobnosť, že by som niekoho ďalšieho infikoval, je veľmi nízka, pretože tam mám protilátky, ktoré obalia vírus a tým pádom je oveľa nižšia pravdepodobnosť, že by som niekoho ďalšieho mohol infikovať," vysvetlil.