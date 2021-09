KORONAVÍRUS Zaočkovaných je 80-tisíc detí vo veku od 12 do 17 rokov: Najviac v Bratislave

BRATISLAVA – Zaočkovaných je zhruba 80.000 žiakov vo veku od 12 rokov do 17 rokov, čo predstavuje 23,4 percenta. V utorok počas tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Najviac zaočkovaných žiakov prvou dávkou k 20. septembru vo vekovej kategórii 12 až 17 rokov je v okrese Bratislava, kde zaočkovanosť dosahuje 52 percent. Nasledujú okresy Senec (47 percent) a Pezinok (42 percent).

Viac ako 30 percent dosahujú okresy Dunajská Streda, Trnava (zhodne po 33 percent), Trenčín, Banská Bystrica, Malacky, Žilina (zhodne všetky po 31 percent). Naopak, najnižšia zaočkovanosť je v okresoch Medzilaborce (sedem percent), Revúca (osem percent) či Rimavská Sobota a Gelnica (zhodne po deväť percent).

Stúpol počet pozitívnych žiakov

Minister školstva poznamenal, že momentálne je 851 tried, kde je prerušené vyučovanie z dôvodu ochorenia COVID-19 a žiaci prešli na dištančné vzdelávanie. Týmto spôsobom sa vyučuje viac ako 28.800 žiakov. Poukázal na to, že stúpol aj počet pozitívnych žiakov, a to na 1391. "Z celkového objemu 800.000 žiakov je počet 1391 žiakov na jednej strane zanedbateľný a lícuje situáciu v celej spoločnosti. Keďže momentálne sa počet pozitívnych v krajine zdvojnásobuje," povedal minister školstva. Zároveň vyzval riaditeľov škôl, aby vypĺňali dáta, pretože rezortu školstva chýbajú informácie od stoviek škôl.