Očkovanie v tehotenstve a počas dojčenia: Prejdú protilátky na dieťa? VIDEO Jasná odpoveď odborníka!

Odborníci majú v tomto smere jasno. Podľa gynekológa Jozefa Záhumenského tí najlepší očkovanie jednoznačne odporúčajú s výnimkou žien, ktoré by mohli mať kontraindikácie. V tomto prípade však platí, že tie môžu mať pacientky, ktoré tehotné nie sú. Samotná gravidita tak úlohu nezohráva.

"Tehotná žena má úplne rovnaké kontraindikácie, ako netehotná. To znamená, že neexistuje nejaká špecifická komplikácia, alebo tehotenský problém, ktorý by povedal, že pre toto nemôžem byť zaočkovaná. Doporučuje sa preto všetkým ženám, ktoré nemajú kontraindikáciu, čo sú napríklad ťažké imunitné stavy či alergie," uviedol k očkovaniu v rozhovore, ktorý priniesol Bratislavský samosprávny kraj.

Protilátky prejdú na dieťa

Ak sa tehotná žena dá zaočkovať, vakcína na dieťa vplyv mať bude. To sa totiž narodí už s protilátkami. "Protilátky z vakcíny pretrvávajú v tele dieťaťa tri mesiace. Nevieme však, nakoľko je novorodenec chránený, lebo tento efekt zatiaľ nevieme presne zmerať," povedal oborník.

Protilátky má dieťa dokonca aj vtedy, ak žena po zaočkovaní kojí. Do mlieka po druhej dávke prechádzajú v masívnej forme. "Ich prítomnosť je preukázaná, avšak nie je dostatok dát, aby sme posúdili, nakoľko je dieťa proti Covidu-19 chránené. Podľa mňa určite je, ale ešte je potrebné ďalšie skúmanie. Očkovanie počas dojčenia sa ženám výrazne odporúča, je to bezpečné," tvrdí.

Ochorenie v tehotenstve

Naopak, to, na čo doktor poukázal sú riziká spojené s ochorením v tehotenstve. Riziko vážneho priebehu ochorenia je vtedy totiž vyššie. Zvlášť v prípadoch, ak má budúca matka nejaký z rizikových faktorov. Medzi ne sa radí vyšší vek nad 35+, obezita, vysoký krvný tlak či cukrovka, vrátane tej tehotenskej.

Gynekológ napríklad upozornil aj na to, že pľúca ženy v tehotenstve sú zraniteľnejšie. U tehotnej žena sa tiež skôr rozbehne zápal pľúc ako u netehotnej . "Dokonca sa vie, že keď tehotná dostane Covid-19 v treťom trimestri, má vyššie riziko predčasného pôrodu," poukázal. Komplikovaný je aj samotný pôrod nakazenej mamičky. "Mal som niekoľko takých pacientiek a našťastie neboli výraznejšie komplikácie, ale samozrejme nastať môžu. Takýto pôrod je totiž sám o sebe komplikovaný" uviedol.

Pre ženu je okrem toho tiež nepríjemné, že zdravotníci musia byť v ochrannom odeve.

Ako je to v zahraničí

Otázku očkovania riešia lekári aj o svete, kde sa prístup krajinu od krajiny mení. Vo všeobecnosti sa k nemu však lekári prikláňajú. Medzi najradikálnejšie patrí americká spoločnosť, ktorá tvrdí, že všetci zdravotníci, ktorí prídu do kontaktu s tehotnou, by mali byť zaočkovaní. Dôvodom je zníženie rizika prenosu infekcie, ale aj skutočnosť, že takto idú príkladom ostatný. Každý lekár, ktorý príde do kontaktu s tehotnou, sa má však zároveň zaujímať o to, či je očkovaná a v príapde, že nie, mal by jej takúto možnosť ponúknuť. "Ak žena odmietne, má to zapísať do karty aj s dôvodom, prečo to odmietla a nabudúce si to má znova overiť, či si to nerozmyslela," vysvetlil Záhumenský.

Anglická spoločnosť je v tomto menej striktná. Aj tam však odborníci očkovanie odporúčajú. "Zaujímavé je to v Nemecku, kde gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť jednoznačne odporúča, že tehotným má byť ponúknuté očkovanie proti Covidu-19," povedal. Kochov inštitút infekčných ochorení je však už trochu menej radikálny. Podľa ich názoru sa má postupovať výberovo a oslovené majú byť hlavne ženy, ktoré sú infekciou v tehotenstve ohrozené.

Česká odborná spoločnosť zasa tvrdí, že očkovanie má byť ponúknuté všetkým a zvlášť ženám, ktoré sú rizikové.