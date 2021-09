Chrípka bude na Slovensku problém! Slová lekára Celeca o dôvodoch: Veľké VAROVANIE

Vírusov chrípky bolo za posledné mesiace málo. Sedeli sme doma, minimalizovali kontakt s inými osobami, nosili sme prekryté horné dýchacie cesty a v prípade, že sa u nás objavili príznaky ochorenia, ostávali sme v izolácii. A to aj vtedy, keď sme práve neboli pozitívne testovaní na koronavírus. So zvýšenou teplotou, kašľom a kýchaním by sme sa totiž takmer nikde nedostali.

Klasické chrípkové sezóny, ktoré nás trápili každú jar a jeseň, tak išli do úzadia. Na svoj čas si však počkajú. Ako v rozhovore pre Bratislavský samosprávny kraj uviedol uznávaný vedec a lekár Peter Celec, chrípka nezmizla. "Príde. Popravde neviem, či tento rok, alebo ten ďalší, ale príde," sľubuje.

Podľa jeho slov bude jej nástup problém, a to hlavne v krajinách, kde je nízka zaočkovanosť proti tomuto ochoreniu. Medzi ne s približne 5-percentnou vakcináciou patrí aj Slovensko. "Chrípka je veľký problém a myslím, že by sme sa mali aj verejne dohodnúť, že koľko mŕtvych je ok. Lebo ja neviem, koľko mŕtvych je ok, ale priemerne odhady boli, že tak 800 až 1000 ľudí ročne zomrie na Slovensku kvôli chrípke. V podstate to nikoho netrápilo," povedal.

Poukázal tiež na to, že hoci SARS-CoV-2 mutuje, v porovnaní s tým, ako mutuje chrípk, je to nič. Celec vysvetlil, že chrípkový vírus mutuje veľmi a každý rok je úplne iný. Aj preto sú potrebné neustále nové chrípkové vakcíny. Pri nich sa vždy vychádza z toho, aké vírusy chrípky sú v populácii.

Posledné mesiace boli však v tomto smere veľmi atypické. "Vírusov chrípky bolo za posledné mesiace málo. Výsledkom bolo, že sa chrípka skoro vôbec nešírila a odhad toho, aký vírus pri najbližšej epidémii príde, je veľmi nepresný," uviedol s tým, že najbližšia vakcína možno nebude najlepšie odhadnutá.

"Keď tá chrípka príde – a ona príde - tak budeme mať veľký problém, pretože na populačnej úrovni budeme mať oveľa nižšiu imunitu, lebo sme sa s ňou nejaký dlhší čas nestretli," dodal s tým, že veľký problém to bude najmä v prípade neočkovanosti.