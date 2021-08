Očkovanie detí: Pediatrička prehovorila o vedľajších účinkoch! V TOMTO to môžu mať horšie

Dôvodom, prečo mnohí odmietajú vakcíny, je strach z vedľajších účinkov. Pediatrička Elene Prokopová však upozorňuje, že "vakcína nikdy nemôže byť pustená do používania, ak sú zaznamenané nejaké neprípustné vedľajšie účinky." To je podľa nej dôvod, prečo klinické štúdie trvajú tak dlho.

Detská lekárka v rozhovore, ktorý pripravil Bratislavský samosprávny kraj, tiež upozornila, že nemôže byť dokázané nijaké úmrtia po vakcíne. V opačnom prípade by daná očkovacia látka nikdy nebola pustená do používania.

S nežiadúcimi vedľajšími účinkami však počítať treba. Tie sa ale veľmi nelíšia od tých, ktoré už poznáme z očkovania dospelej populácie. "U detí boli popísané v podstate tie isté vedľajšie účinky ako u dospelých. O niečo výraznejšie alebo častejšie mali deti teplotu, možno malo viacej detí zväčšené lymfatické uzliny po vakcinácii ale to sú všetko vedľajšie účinky, ktoré sú očakávané a s ktorými sa stretávame po úplne všetkých vakcínach, ktoré máme," zdôraznila.

Okrem toho poukázala aj na to, že detské telo má oveľa väčšiu schopnosť zvládať teplotu. "Samozrejme, očkujeme dieťa vždy v ideálnej situácii. To znamená, že ak vieme, že bolo zaočkované, nebudeme si plánovať žiadne výlety, dáme mu kľudový režim," upozornila rodičov.

Zdroj: Getty Images

Už čoskoro sa dočkajú zrejme aj najmenších

Aktuálne je povolené očkovanie detí nad 12-rokov. Už na prelome tohto a budúceho roka by však mohlo byť všetko inak. Aktuálne totiž prebiehajú klinické skúšky u detí od pol roka, ktoré by mohli "dobehnúť" v novembri.

Na Vianoce či v januári by sme sa tak mohli dočkať aj očkovania mladších detí. "Podľa klinických skúšok to vyzerá tak, že budeme mať dve nové vakcíny - kvázi nové v zmysle zloženia. Jedna bude určená pre deti od 6 mesiacov do 5 rokov a druhá od 6 do 12 rokov a nad 12 rokov sa bude podávať taká vakcína, ako aj dospelým tak, ako je to aj teraz," uviedla Prokopová.

Zdroj: Getty Images

Keď sa rodičia nezhodnú

V praxi sa vyskytujú aj situácie, keď sa rodičia v názore na to, či dať svoje dieťa zaočkovať alebo nie, nezhodnú. V takom prípade je však postup jasný. V prípade rozvedených rodičov, ak sú obaja určení ako zákonní zástupcovia, na očkovanie stačí aj podpis iba jedného z nich. Lekárka však upozornila, že vždy sa prihliada aj na názor dieťaťa. "Musíme vedieť posúdiť, či je iba preto proti, že sa bojí ihly, alebo ide o 17-ročného človeka, ktorý nechce byť zaočkovaný," uviedla. Bez súhlasu aspoň jedného zákonného zástupcu však vakcínu podať nemôžu, hoci by dieťa záujem malo.

Zdroj: thinkstock.com

Deti by sme nemuseli očkovať

Ak by sme mali plne zaočkované všetky rizikové kategórie, tak by sme podľa nej deti možno nemuseli toľko očkovať. "Ale nemáme. Nehovoriac o tom, že prichádzajú nové mutácie vírusu a my nevieme, aký priebeh budú mať u detí," povedala. Okrem toho poukázala aj na to, že deti sa vo svete dávajú očkovať aj z toho dôvodu, že prichádzajú nové mutácie, u ktorých nevieme, aký budú mať priebeh práve u najmenších.

Poukázala, tiež na to, že tá generácia, ktorá zbrojí proti očkovaniu, bola zaočkovaná v detskom veku. "A boli zaočkovaní, nazvem to všelijakými vakcínami. Pochybujem, že boli tie vakcíny pod takým drobnohľadom, ako dnes. Lebo dnes, keď sa stane niečo v Amerike, do dvoch hodín to vie celý svet," upozornila.

Zdroj: Getty Images

Pediatrička tiež upozorňuje na fakt, že imunita dospelých a detí nefunguje rovnako. Deti sú totiž podľa nej lepšie prispôsobené na zvládanie vírusov v porovnaní s dospelými. "Príroda to urobila veľmi rozumne. Vieme, že keď deti dávame do škôlky, dieťa je týždeň v škôlke, týždeň doma, atď. V 80 percentách sú to vírusy," povedala.

Dospelí majú však imunitu skôr na bakteriálne infekcie. "Imunita na vírusy je slabšia. Dlhšie trvá, kým zareagujeme, vírus má lepšie podmienky na množenie. Čím sme starší, tým je naša imunita slabšia. Preto sú seniori najohrozenejší. Zatváranie škôl nebolo primárne určené pre deti, ale pre starších ľudí," vysvetlila.