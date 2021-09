Matovič si stojí za svojím: SaS chce ministerstvo, ktoré im nepatrí! Rázne slová politológa, Kolíková mala odstúpiť

Jeden žiada toto, druhý o tom nechce ani počuť. Mária Kolíková zatiaľ cíti podporu premiéra Eduarda Hegera. Igor Matovič si stojí za tým, že strane SaS patria tri ministerstvá a liberáli si chcú anektovať rezort, ktorý im nepatrí. Richard Sulík tvrdí, že Kolíková ministerkou ostane. Koalícia sa však ešte stále nedohodla.

SaS má dve možnosti

Strana SaS má dve možnosti, buď rešpektovať koaličnú zmluvu, alebo ju vypovedať, povedal líder OĽaNO a vicepremiér Igor Matovič. "Buď platí koaličná zmluva, alebo je tu druhý variant, že môžeme ísť podľa počtu poslancov v jednotlivých poslaneckých kluboch," skonštatoval. Problém mali riešiť na koaličnej rade, no zatiaľ neúspešne.

Zdroj: Topky/Maarty

"Koaličným partnerom som oznámil, že pre hnutie OĽaNO je problém, keď sa mafia snaží zahatať cestu k spravodlivosti, stokrát väčší ako to, či niekto bude prilepený na svojom ministerskom kresle. Požiadal som koaličných partnerov, aby sme tento problém extrémne rýchlo riešili a vyriešili," komentoval Matovič s tým, že ak sa problém nevyrieši, koalícia stráca zmysel.

Chcú si anektovať ministerstvo

Ak by sa mala koaličná zmluva vypovedať a posty vo vláde rozdeliť nanovo, Matovič trvá na tom, aby sa to urobilo podľa výsledkov volieb a počtu získaných mandátov v parlamente. "Tam matematika nepustí," zdôraznil.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Zároveň však upozornil, že aktuálne je potrebné riešiť bezpečnostnú situáciu v krajine. "Nie to, že si strana SaS chce anektovať ministerstvo, ktoré jej nepatrí, a že pani ministerka spravodlivosti je nalepená na stoličke, ktorej by sa mala, ak je jej prioritou verejný záujem, bez problémov vzdať," povedal Matovič s tým, že Slovensko má väčší problém.

Koalícia nie je detské ihrisko

Slovensko má aktuálne ďaleko vážnejšie problémy, než osobné egá a túžby po funkciách, uviedol pre Topky Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO. "Koalícia nie je detské ihrisko, jej fungovanie sa odvíja od platných dohôd a boli by sme veľmi radi, keby to koaličný partner vzal na vedomie. Všetky predmetné záležitosti budú riešené na fóre, ktoré je na tom určené - teda na koaličnej rade. My si ctíme dohody a chceme len jedinú vec, aby sa dodržiavala koaličná zmluva. Dobré zmluvy robia dobrých partnerov," dodal.

Zdroj: Topky - Maarty

Kolíková ostane ministerkou

Predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík trvá na tom, že Márii Kolíkovej, ktorá spolu s ďalšími odídencami zo strany Za ľudí vstúpila do SaS, by mal ostať post ministerky spravodlivosti. "Stále to ostáva našou zásadnou požiadavkou," povedal Sulík, liberáli sa podľa neho nechcú vzdať iného ministerstva.

Vyhlásenia Matoviča, aby si SaS "nechala zájsť chuť na ministerstvo spravodlivosti" nechcel komentovať. "Dobre viete, že ja Igora Matoviča nekomentujem," povedal Sulík. "Mária Kolíková ostane ministerkou," dodal a situáciu viac nekomentoval.

Cítim podporu premiéra

Ministerka spravodlivosti Kolíková uviedla, že cíti podporu premiéra Eduarda Hegera a považuje to za kľúčové. Nevyriešenie otázky okolo jej funkcie po odídení zo strany Za ľudí nepovažuje za koaličnú krízu. Poukazuje, že vláda pokračuje ďalej. "Je dôležité, aby boli pomery v rámci koalície predvídateľné a vzájomne dohodnuté. Zatiaľ to je nevyriešený problém," povedala Kolíková s tým, že momentálne pracuje štandardne a nečaká na to, ako sa to skončí.

Zdroj: Topky/Maarty

Kolíková mala odstúpiť

Podľa politológa Radoslava Štefančíka by mala Kolíková odstúpiť, ak si ctí dohody a koaličnú zmluvu. "Na druhej strane si ostatní partneri musia uvedomiť, že poslanecký klub SaS sa posilnil, bez nich sa vládnuť nedá. Navyše, ak si dnes tretia najmenšia strana uplatňuje pozíciu šéfa parlamentu, nárok Sulíkovej strany je hodný diskusie," uviedol pre Topky.

Zdroj: Topky/Maarty

"Hoci SaS nemá percentuálny nárok na ďalšieho ministra ani po zmenách v poslaneckých kluboch, vzhľadom na to, že Kollár má viac, ako si zaslúži, by ostatné strany mohli pristúpiť na kompromis," povedal Štefančík. Nič to však podľa neho nemení na fakte, že Kolíková mala z ministerského postu odstúpiť v momente, ako v strane Za ľudí hodila flintu do žita.

Mal by kto šéfku rezortu spravodlivosti nahradiť?

Strana má niekoľko stoviek členov, sama Remišová nedávno deklarovala, že väčšina členskej základne ostáva v strane. "Takže si viem predstaviť, že medzi nimi sa nájde jeden šikovný absolvent práva, ktorý by sa téme dokázal venovať skutočne odborne, profesionálne a hlavne spravodlivo," myslí si politológ.

Na stole bola aj otázka, či by mala odísť Remišová. Tá však podľa Štefančíka odstupovať nemusí, keďže na svoje ministerstvo má formálny nárok potvrdený v koaličnej zmluve. "Adjektívum formálny by som však zdôraznil. Aj ona by si mala uvedomiť, že zlyhala nielen ako šéfka strany, ale aj ako koaličný partner, pretože nedokázala zabezpečiť stabilitu svojho poslaneckého klubu," dodáva na adresu Remišovej.

Politika je boj o moc, no aj ten má svoje hranice a výsledkom by mal byť vždy kompromis. "Koza celá aj vlk sýty by zostali, ak by ministerka Kolíková aj ministerka Remišová, ale zároveň aj Boris Kollár pokračovali vo svojich pozíciách. Práve na Borisa Kollára by sme nemali zabúdať, pretože ak sa hovorí o preskupovaní pozícií podľa sile poslaneckých klubov, on momentálne na čele parlamentu nemá čo robiť," dodal.