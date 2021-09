Kolíková informovala o nových správnych súdoch: V týchto mestách budú sídliť

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA – Prvostupňové správne súdy by mohli sídliť v Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach. Vyplýva to z návrhu zákona o zriadení správnych súdov, ktorý Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Na pondelkovom brífingu o tom informovala šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková.