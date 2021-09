Klub Za ľudí sa rozpadol: Čo bude s KOALÍCIOU? Zmluva sa musí otvoriť, no je to ako pandorina skrinka

Niekoľkomesačná agónia v strane Za ľudí skončila. Poslanci okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej odišli zo strany a vstúpili do klubu SaS. Poslanecký klub Za ľudí tak oficiálne zanikol. Koalícia tak bude musieť začať fungovať v novom režime. O tom však rozhodnú na koaličnej rade, ktorá by mala byť v pondelok. Podľa politológov by sa koaličná zmluva mala otvoriť.

VIDEO Kolíkovci definitívne odchádzajú zo Za ľudí

Čo bude ďalej?

Aké sú teda možné scenáre? V tomto momente je naozaj ťažké povedať, čo bude ďalej. Všetko musia prebrať koaliční lídri na koaličnej rade. Zatiaľ nie je známe, kedy sa bude konať. Podľa vyjadrení Borisa Kollára, ak nikto nezvolá mimoriadnu radu, bude sa konať klasicky v pondelok. Zdá sa, že posty by sa meniť nemali. Ani tu však nie je vylúčené, že by sa situácia mohla meniť. Remišová oznámi svoje ďalšie kroky a požiadavky až po predsedníctve strany a koaličnej rade. Môže sa tak stať, že bude za zradu žiadať hlavu Márie Kolíkovej.

VIDEO Remišová oznámi ďalšie kroky až po predsedníctva a koaličnej rade: Na presadzovanie hodnôt strany netreba poslanecký klub

1. Poslanecký klub zanikol, členovia Za ľudí prejdú do iného klubu

Do poslaneckého klubu SaS vstúpilo šesť už exčlenov a poslancov za stranu Za ľudí. V ich poslaneckom klube tak ostali len štyria poslanci z pôvodných dvanástich, ktorých v parlamente najmenšia koaličná strana pôvodne mala a ich poslanecký klub sa rozpadol. Je to právny dôsledok rozpadu strany. Mohli by pôsobiť ako nezaradení poslanci, no tým by koalícia prišla o ďalších štyroch poslancov a to zrejme nie je v nikoho záujme.

VIDEO Podľa Matoviča je koaličná dohoda platná, ak chce niekto opäť povaliť vládu, môže ju vypovedať

Teoreticky by však mohla nastať možnosť, že by vstúpili, podobne ako kolíkovci, do jedného z už existujúcich poslaneckých klubov. Do úvahy pripadá klub hnutia OĽaNO. Nečakane pozitívne sa na adresu Remišovej dnes vyjadroval aj líder hnutia a minister financií Igor Matovič. "Veronika Remišová si myslím, že nikdy reálne z OĽaNO neodišla, len chvľu niekde pobudla a zablúdila. Ktovie, možno sa ešte vráti," uviedol. Vo vláde by ostali obe ministerky.

Otázne však je, ako sa rozhdne predsedníctvo Za ľudí a najmä poslanci Juraj Šeliga a Jana Žitňanská, ktorí boli v spore po celý čas na pomedzí. Obaja žiadajú stretnutie s premiérom i debatu na predsedníctve Za ľudí. Podľa Remišovej je však poslanecký klub len formalitou a nie je potrebný na presadzovanie hodnôť.

Zatiaľ je to najpravdepodobnejšia možnosť

Aj podľa politológov je práve toto najpravdepodobnejšia možnosť. "Od Igora Matoviča by to bola veľká pomoc. Viem si predstaviť, že sa zaradia do poslaneckého klubu OĽaNO a tak vznikne trojkoalícia s tým, že vo vláde ostane tak Veronika Remišová, ako aj Mária Kolíková. Takto by zostal koza celá, aj vlk sýty," uviedol pre Topky politológ Radoslav Štefančík.

Zdroj: Topky - Maarty

"Som skoro presvedčený, že strana Za ľudí skôr či neskôr splynie s nejakou konzervatívnou politickou silou na Slovensku alebo s hnutím OĽANO," povedal Michal Cirner. Ako sa však poslanci okolo Remišovej, aj ona sama, nakoniec zachovajú, záleží na rokovaniach s Matovičom.

"Vzájomná hodnotová blízkosť, teda príklon k tradičným hodnotám, vytvára prirodzené predpoklady na takýto postup. Okrem iného Matovičove aktuálne vyjadrenia o ministerke Remišovej sú veľmi pochvalné, takže je to akási podaná ruka," uviedla politologička Darina Malová. "Ak by išlo o spojenie OĽaNO a Za ľudí, tak by to mohlo mať závažné dôsledky pre členov a organizačné štruktúry strany Za ľudí," dodala na adresu možného prestupu do iného klubu.

2. K strane Za ľudí sa pripoja iní poslanci, čím by strana mala osem poslancov v poslaneckom klube

Dnes sa hovorilo aj o možnosti zachovania poslaneckého klubu Za ľudí. Šéf parlamentu Boris Kollár uviedol, že si chce ešte preštudovať možnosti zachovania poslaneckého klubu Za ľudí. "Keď to bude len trochu možné a bude si môcť pani Remišová ponechať klub, nebudem určite žiadať, aby sme ju týmto spôsobom poškodili," povedal. V rokovacom poriadku sa píše, že sa poslanecké kluby rozdeľujú podľa strán v koalícii.

Zdroj: Topky/Maarty

Ak však dôjde počas volebného obdobia k rozdeleniu volebných koalícií alebo k zlúčeniu politických strán alebo hnutí, rozdelia sa alebo zlúčia aj ich poslanecké kluby, ak spĺňajú podmienky podľa tohto zákona. "Ak sa chcú poslanci združiť do poslaneckého klubu iným spôsobom ako podľa

odseku 1 alebo odseku 2, musí utvorenie poslaneckého klubu schváliť národná rada," píše sa na margo klubov.

Málo pravdepodobné, oslabilo by to dôveru koalície

Udržanie poslaneckého klubu Za ľudí prestupom iných poslancov (napríklad OĽaNO) je tak veľmi nepravdepodobné. Daný klub by prišiel o poslancov a bola by to iba z núdze cnosť, keďže kluby iných strán sa nerozpadajú. Problematický je v tomto už spomínaný nejasný postoj Šeligu a Žitňanskej. "Svoj kritický postoj k Remišovej dali tiež najavo, takže ak by odišli, OĽaNO by muselo poskytnúť o dvoch poslancov viac, čo by oslabilo poslanecký klub OĽaNO," skonštatoval Štefančík.

"V tejto súvislosti je ešte potrebné podotknúť, že preskupovanie poslancov, ktoré sme kedysi zažili počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu vyvolávalo nedôveru a pochybnosti o úprimnosti týchto krokov. Takéto účelové kroky, za ktorým je čisto mocenský kalkul, môžu ešte viac prehĺbiť nedôveru k tejto vládnej koalícii," dodal politológ.

3. Koaličná zmluva sa otvorí, posty by sa teoreticky mohli meniť

Jednou z možností je aj otvorenie koaličnej zmluvy. To by znamenalo prehodnotenie zloženia koalície a aj možné prerozdelenie ministerských postov. Kým Kollár ešte cez víkend hovoril o strate koaličného partnera a zmenách v postoch, včera bol už miernejší. Nebude žiadať, aby Remišová a Kolíková odišli zo svojich ministerských stoličiek. Koaličnú zmluvu nechce otvárať ani Richard Sulík, požaduje len to, aby Kolíková ostala v čele rezortu.

Zdroj: Topky - Maarty

Posty včera prepočítaval aj minister obrany Jaroslav Naď. "Matematicky má SaS-ka už teraz o jeden mandát viac ako im vychadza na základe výsledkov volieb. Teraz majú ešte o jeden mandát viac. Ak by si Mária Kolíková udržala ministerstvo, matematicky majú 3,1 takže by mali štyri rezorty," uviedol s tým, že nič nie je vylúčené a všetko závisí od dohody koalície. Do tretice, po otvorení zmluvy netúži ani Matovič. OĽaNO podľa neho vždy dodržiavalo dohody, takže koaličná dohoda je platná. "Sú tam všetky odpovede na všetky otázky, aj na rozdelenie postov vo vláde. Nemôžeme žiť a fungovať tak, že nám vyhovujú dohody iba vtedy, keď sú v náš prospech," povedal.

Koaličná zmluva by sa mala otvoriť

Podľa politológov by sa však koaličná zmluva otvoriť mala. Všetko je však v rukách politikov, keďže takúto situáciu neupravuje žiaden zákon. "Ak sa koalícia dohodne, že to je pre nich najprijateľnejšie riešenie, tak obe političky môžu zostať no svojich exekutívnych postoch. Obe získali svoj mandát legitímne vo voľbách, takže aj z hľadiska demokratickej legitimity je to akceptovateľné," uviedla Malová.

Zdroj: FOTO TASR - Pavel Neubauer

"Koaličná zmluva sa musí otvoriť, pretože jej súčasné znenie nezodpovedá realite. V nej je čierne na bielom napísané, že strane Za ľudí patria dve ministerské kreslá. Lenže jedna ministerka už nie je súčasťou strany, takže by mala abdikovať zo svojej funkcie," povedal Štefančík. Kolíková aj Sulík to však odmietajú.

Otvorenie koaličnej zmluvy je však ako otvorenie pandorinej skrinky, myslí si Cirner. "Preto sa veľmi do toho nikto hrnúť nebude. Logické by bolo, aby strana Za ľudí v koalícii skončila. Má iba zopár poslancov v parlamente, pre ostatné koaličné strany je nevýhodné, ak strana s 2 - 3 poslancami má ministerstvo, ktoré má pod sebou eurofondy a dokonca môže presadzovať vlastné priority na koaličnej rade," uviedol Cirner.

Bude trojkoalícia?

Zo scenárov logicky vyplýva otázka, či sa zachová štvorkoalícia. Sulík dnes na margo toho uviedol, že podša koaličnej zmluvy sú na rade prítomní zástupcovia všetkých koaličných strán plus maximálne traja zástupcovia. Tým by sa otvoril priestor pre to, aby sa na radách mohla zúčastňovať aj Kolíková. Otázne však je, či by sa tým nevyvolal ďalší zbytočný spor. Ak by sa však aj zvyšní členovia Za ľudí pripojili k už existujúcemu poslaneckému klubu, koalíciu by tvorili už len tri strany a tým pádom by sme mali trojkoalíciu.

"Dá sa to jednoducho urobiť tak, že sa prepíše koaličná zmluva, ministerstvo spravodlivosti sa napíše k SaS, ministerstvo pre investície OĽaNO. A Igor Matovič by súhlasil s tým, aby túto funkciu aj naďalej zastávala pani Remišová. Napätie vo vnútri strany sa tým vyrieši, ale tá pachuť tohto konfliktu nás bude otravovať ešte dlho," dodal Štefančík s tým, že na sociálnych sieťach by teraz členovia po príklade Tomáša Meravého mohli odhaľovať to, čo sa vo vnútri strany dialo.

Postavenie SaS sa mení

Vstupom šiestich exčlenov Za ľudí do klubu SaS sa mení aj postavenie liberálov. Stávajú sa druhou najsilnejšou stranou v koalícii, no tu zrejme nedôjde k žiadnym požiadavkám či zmenám. Sulík mal len jednu jasnú požiadavku, a to aby ostala Kolíková v čele rezortu spravodlivosti. I keď naznačil, že teraz, keď sú druhou najsilnejšou stranou v koalícii, SaS by si mohla nárokovať na post šéfa parlamentu, no nespraví tak.

Zdroj: Topky - Maarty

"Je to ústretový krok v prospech zachovania koalície, jej podpory v parlamente a minimalizácie konfliktov. Nároky na nové pozície v exekutíve by vyvolalo spory a otvorenie koaličných zmlúv je vždy veľké riziko," skonštatovala Malová. Silnejší liberáli však podľa Cirnera nevyhovujú ani hnutiu OĽaNO ani Sme rodine. "Nikto však nevie ako sa situácia bude vyvíjať ďalej. Jednotliví poslanci - odídenci zo strany Za ľudí ešte môžu zmeniť ich pôsobisko a skončiť v iných poslaneckých kluboch, respektíve ostať nezávislí," dodal.

Rozpad je očakávaný dlho a odchod je logický

O rozpade strany Za ľudí sa hovorí už dlho, takže bol viac-menej nevyhnutným východiskom bezvýchodiskovej situácie. Líderky sa nedohodli a odchod šiestich poslancov je logickým vyústením. "Od samého začiatku bolo jasné, že strana má dve silné platformy - konzervatívnu a liberálnu. Po odchode Andreja Kisku strana stratila lídra, ktorý by tieto platformy spájal a rozdelenie je teda obvyklým dôsledkom kultúrnych hodnotových rozdielov," dodala Malová.

Kolíková chcela v strane zmeniť mocenské pomery, no to sa jej nepodarilo. Silnejšiu podporu mala zrejme Remišová. Ich boj však stál túto stranu, do ktorej spočiatku vkladali mnohí svoje nádeje, život. "SaS je im určite bližšia ako OĽaNO alebo Sme rodina. Aj odídenci zo strany SIEŤ Radoslava Procházku zakotvili v poslaneckom klube MOST-HÍD, ktorý im bol programovo a hodnotovo najbližší," skonštatoval Cirner.