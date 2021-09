PRIESKUM Situácia sa dramatizuje: Pellegriniho Hlas stále slabne, druhé miesto si upevňuje Smer

Prieskum realizovala agentúra Median SK pre RTVS. Ak by sa parlamentné voľby konali v septembri 2021, zvíťazila by v nich podľa týchto výsledkov strana Hlas-SD so ziskom 16,3 %. Na druhom mieste by skončil Smer-SD (12,7 %) a tretia by bola koaličná SaS (12,3 %), ktorá sa so Smerom zrejme bije o druhé miesto. Prieskum sa konal od 31. augusta do 6. septembra 2021 na vzorke 1 018 respondentov.

OĽaNO na štvrtom mieste, ĽSNS zrejme nahradí Republika

Do Národnej rady by sa dostalo celkovo sedem subjektov, pričom najsilnejšie hnutie z volieb 2020 OĽaNO kleslo až na štvrté miesto s rovnými 10 % opýtaných. Spomedzi respondentov by 8,6 % dalo hlas Progresívnemu Slovensku a 7,2% hnutiu Borisa Kollára Sme rodina. Do parlamentu by sa prepracovalo aj Hnutie Milana Uhríka Republika (5,4 %), ktoré sa odštiepilo od ĽSNS kotlebovcov.

Pod 5-percentným kvórom, a teda pred bránami parlamentu by skončili KDH a Aliancia-Szövestég (rovnako po 4,8 %) a tiež súčasné parlamentné strany: koaličná Za ľudí (3,9 %) a opoziční Kotlebovci-ĽSNS (3,3 %).

Spomedzi opýtaných 69 % deklarovalo, že by sa zúčastnilo na voľbách. Polovica respondentov reagovala odpoveďou určite áno a 19 % skôr áno. Možnosť skôr nie vyslovilo 7 % z nich a 24 % odpovedalo určite nie.