Za ľudí je podľa Fica prvou obeťou súčasnej vlády: Jedinou cestou sú predčasné voľby

"Nerozumiem ich filozofii, rozumiem ich filozofii len z pohľadu peňazí. Keby som dnes bol v ich koži a pozeral sa na vývoj v krajine, tak by som prijal rozhodnutie: Poďme zachrániť ruiny. Hovorím o ruinách vládnej koalície. Zachrániť ruiny koalície môžete len tak, že pristúpite k predčasným parlamentným voľbám. Oni si však povedali, že chcú ďalej kradnúť," skonštatoval Fico a poukázal na zvyšovanie verejného dlhu. Členovia koalície si podľa šéfa Smeru-SD neuvedomujú, že do riadnych volieb už nebudú mať čo zachraňovať.

Smer-SD podľa Ficových slov nezaujíma ani líderka Za ľudí Veronika Remišová, ani ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Namieta však, že ak môže Kolíková ostať vo funkcii, treba sa pripraviť na to, že v budúcnosti môžu bratia a sestry ministrov "robiť biznis so štátom".

Rozpad Za ľudí

Šiesti poslanci Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí okolo Kolíkovej končia v strane i poslaneckom klube a odchádzajú do klubu SaS. Oznámili to v stredu. Klub Za ľudí sa má po ich odchode rozpadnúť, keďže v ňom nebude dostatok poslancov na jeho ďalšie fungovanie. Predseda SaS Richard Sulík deklaroval záujem udržať vládnu koalíciu aj to, že si SaS nechce nárokovať ďalšie posty v rámci koalície. Jedinou požiadavkou strany má byť zotrvanie Kolíkovej vo funkcii ministerky spravodlivosti. Predsedníčka Za ľudí Remišová v reakcii označila odchod kolegov za zradu hodnôt i členov strany.