PRIESKUM Práca učiteľov je docenená viac ako pred pandémiou: Online výučba aj v budúcnosti

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Tretina populácie Slovenska si po skúsenosti s pandémiou váži prácu učiteľov viac, ako to bolo pred ňou. Viac ako polovica rodičov školopovinných detí si myslí, že niektoré predmety by sa dali učiť online spôsobom aj v budúcnosti. Najviac by to z pohľadu rodičov bolo vhodné v prípade predmetov ako občianska náuka, dejepis a zemepis. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Go4insight pri príležitosti začiatku školského roka 2021/2022.