Nový PRIESKUM: Smer-SD sa doťahuje na Pellegriniho Hlas, SaS drží tretie miesto

BRATISLAVA - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali začiatkom septembra, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 18,5 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD s podporou 14,4 percenta.

Tretia by bola strana SaS s 11,7 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie OĽANO s 8,2 percenta, nasleduje Progresívne Slovensko so siedmimi percentami, Republika (6,8 percenta) a hnutie Sme rodina (6,7 percenta). So ziskom 6,1 percenta by sa do NR SR dostalo aj KDH a poslednou stranou by bola Aliancia (5,5 percenta).

Zdroj: focus-research.sk

Do NR SR by sa nedostali ĽSNS (4,6 percenta), SNS (3,6 percenta), Za ľudí (2,2 percenta) a Dobrá voľba (2,1 percenta). Prieskum sa realizoval od 1. do 9. septembra na vzorke 1002 respondentov.