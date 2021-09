Je tu nový PRIESKUM: Smer zaznamenal ďalší nárast, Pellegrini klesá a dramatická potupa pre Za ľudí

Prieskum sa uskutočnil v období 6.9. až 13.9. 2021 na vzorke 1000 respondentov. Ak by sa voľby konali dnes, vyhrala by ich mimoparlamentná strana Hlas-SD so ziskom 18,8 percent, čo je oproti augustu pokles takmer o percento. Mierny pokles hlási aj druhá Sloboda a Solidarita, ktorá by si získala priazeň 14,5 percenta voličov. Na treťom mieste je stúpajúci Smer-SD, ktorý si oproti letu polepšil a vystúpil na 13,9 percenta.

Zdroj: Agentúra AKO

OĽaNO sa zastabilizovalo, Republika by bola v parlamente

Na ďalších miestach to vyzerá, že sa situácia zastabilizovala, hlavne v prípade OĽaNO, ktoré hlási 9,9 percent a zo svojej pozície už nekleslo. Podobne je na tom Progresívne Slovensko, ktoré ma 8,7 percenta, čo je ale oproti augustovým číslam mierny pokles. Sme rodina mierne narástla na 6,8 percenta a rovnako aj KDH - 6,6 percent. V prieskume AKO sa do parlamentu dostávajú už aj odídenci od Mariana Kotlebu zo strany Republika, ktorí by získali 5,2 percenta.

Strana Za ľudí po odchode kolíkovcov úplne prepadla

Tu sa ale situácia láme, pretože za bránami parlamentu by ďaleko skončili Aliancia 3,8, SNS 3,5 či Kotlebovci 2,7. Potupou mesiaca je ale strana Za ľudí, ktorá ale v čase zberu dát a v čase definitívneho odchodu kolíkovcov prišla o väčšinu podpory a potáca sa na úrovni 1,7 percenta.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar