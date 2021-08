Ďalší ÚTOK medveďa: Muža zrazil k zemi a reval mu do ucha! Starostka dvíha varovný prst

Už to je zhruba mesiac, čo Slovensko obletela informácia o úhyne dvoch medveďov. Jedného našli v Národnom parku Muránska Planina, druhého v obci Dúbravy, časti Iviny. Ani nie mesiac od tejto informácie však obyvateľov obce vyplašila iná správa – miestneho totiž napadla medvedica. Stať sa tak malo v lese v Hradných lúkach, ktoré patria pod spomínanú obec. Spolu so svojimi príbuznými bol na prechádzke a príležitostne hľadali hríby.

VIDEO Ako zabrániť problémom s medveďom: Inšpekcia životného prostredia poukazuje na najčastejšie chyby!

„Napadnutý obyvateľ sa stretol s medvedicou, ktorá ho napadla zo zadu, zrazila ho na zem, stála nad ním rozkročená a asi 20 cm revala od jeho ucha. Napadnutý robil krik, potom od neho odišla,“ povedala starostka obce Dúbravy Elena Grňová. Ako dodala, po útoku šelmou mu pomohol vstať príbuzný, ktorý sa na celú záležitosť pozeral zo zhruba 200 metrov. Následne bol ošetrený v ambulantnej pohotovostnej službe, pričom rany mu museli zašiť.

Zdroj: FB / LESY Slovenskej republiky

Obavy pred zimou

Starostka už dávnejšie pre Topky.sk priznala, že problémy s medveďmi majú prakticky na dennom poriadku. „V Ivinách je medveďov veľa. Na CHKO Poľana som nahlasovala, že sa na Ivinách v danej oblasti pohyboval medveď. Obyvatelia tvrdili, že aj s mláďatami. A práve dnes mi jeden obyvateľ povedal, že jemu pravdepodobne medveď usmrtil barana, ale nenahlasoval to, pretože je okolo toho veľa papierovačiek, čiže si náhradu škody neuplatňoval,“ vysvetlila pre Topky.sk šéfka samosprávy. Poukázala na to, že tento rok sa prvýkrát stretli tým, že im medvede liezli do kontajnerov.

Zdroj: Getty Images

A to z dôvodu, že v Ivinách majú veľkoobjemové kontajnery. Vedela, že príde ten čas, kedy medvede začnú kontajnery zaujímať, ale doteraz to riešili inak. Potravu hľadali najmä na poli, kde je zasiata kukurica. „V marci som podávala žiadosť na environmentálny fond, aby sme dostali uzatvárateľné kontajnery, teda také, ktoré medveď nemá šancu otvoriť. Doteraz sa k našej žiadosti nevyjadrili, ale verím, že sa tak čoskoro stane. Pretože takéto kontajnery sú pre nás potrebné, keďže obec je na lazoch a je husto osídlená,“ dodala šéfka samosprávy.

Zdroj: pixabay.com

Podľa šéfky samosprávy nachádzajú obyvatelia v intraviláne obce medvedie stopy. Tiež už boli spozorované aj pri zariadení pre seniorov. „Máme strach, že keď poľnohospodári zoberú úrodu kukurice z polí, medvede ostanú bez potravy a budú čím ďalej agresívnejšie. Obyvatelia majú záhrady, chovajú hospodárske zvieratá, ktoré budú pre medvede zaujímavé,“ napísala pre Topky.sk Grňová.

Čo hovoria kompetentní?

Podľa ministerstva životného prostredia sa o prípade, kedy medveď napadol človeka, Zásahový tím pre medveďa hnedého dozvedel cez sociálnu sieť. "Zásahový tím pre medveďa hnedého okamžite kontaktoval ŠOP SR Správu CHKO Poľana, ktorá v tom čase o tomto útoku nemala žiadne informácie. Zásahový tím pre medveďa hnedého absolvuje v najbližších dňoch rozhovor so zraneným občanom, počas ktorého sa dozvieme podrobnejšie informácie a na základe jeho opisu vykoná Zásahový tím rekonštrukciu tohto útoku," napísal rezort pre Topky.sk.

Zdroj: Getty Images

Ako ďalej informoval, podľa doterajší informácií bol útok medvedice obranný, pretože si chránila svoje mladé. "Tým, že sa človek dostal do tesnej blízkosti odpočívajúcej vodiacej medvedice a stal sa hrozbou pre jej potomstvo, medvedica vyhodnotila útok ako jediné riešenie tejto situácie," vysvetlil envirorezort s tým, že ide o bežné správanie. A to nielen u medveďov, ale aj u jeleňov a diviakov. Ako následne dodali, Zásahový tím situáciu s medveďmi v okolí Poľany monitoruje, pričom na identifikáciu problémových jedincov používajú fotopasce a pravidelne v problémových lokalitách pravidelne vykonávajú hliadky a výjazdy, počas ktorých komunikujú aj s miestymi obyvateľmi.

Zdroj: FB Polícia - Banskobystrický kraj

Premnožené nie sú!

Odborníci upozorňujú, že stret s medveďom automaticky neznamená, že na nás aj zaútočí. "Je to len malé percento zo všetkých možných stretnutí. Najbežnejšia je situácia, keď sa vám medveď vyhne, alebo zostane ukrytý bez toho, aby ste o ňom vedeli. Hoci je medveď opatrný a pred človekom najčastejšie utečie, ku konfliktom občas dochádza," priznáva rezort, ktorý dodáva, že strety s medveďom môže eliminovať vhodné správanie človeka. Ak sa tak už však stane, medveď zvyčajne reaguje v sebaobrane, pretože sa cíti ohrozený.

Zdroj: Polícia Vysoké Tatry

"Napríklad, keď sa dostaneme príliš blízko, je zranený, postrelený, prekvapíme ho, chráni svoju potravu, alebo keď si samica chráni svoje mláďatá. Útok môžu vyprovokovať aj psy alebo krik," vysvetlili z ministerstva. Podľa ich slov je každá okolnosť a každý medveď iný, avšak, podľa odborníkov sa ich správanie dá predvídať.

"V lese aj lokalitách blízko lesa, buďte ostražití, najmä ráno, večer a v noci, keď sú medvede aktívnejšie, ale aj cez deň v hustom poraste alebo v okolí zdrojov potravy. Pri pohybe v lese by sme si mali všímať stopy, trus a znaky kŕmenia sa medveďom. Obzvlášť pozorní by sme mali byť pri pohybe v hustom poraste, na miestach s hojnosťou lesných plodov, pri zdochlinách, zlej viditeľnosti alebo počuteľnosti, resp. ak sa pohybujeme proti vetru, pri tečúcej vode a podobne," upozornili z envirorezortu, pričom v takom prípade pomôže zvukový prejav, ako pískanie, tlieskanie či hlasnejší rozhovor.

Zdroj: youtube/The Siberian Times

Podľa rezortu sa však nedá povedať, že by medvede na Slovensku boli premnožené. "Obsah ekologického termínu „premnoženie druhu“ hovorí, že: „Druh je premnožený vtedy, ak vyčerpáva svoje zdroje. Základnými zdrojmi sú potrava, priestor (habitat, úkryty, etc.) a sexuálni partneri“. Premnoženie nastáva, keď veľkosť populácie presiahne vhodné či dostupné zdroje a priestor. Nič podobné sa pri medvedej populácii na Slovensku nedeje," napísali spolu s tým, že v prírode sa nachádza len toľko šeliem, koľko sa ich na danom mieste dokáže uživit.

"Veľkosť populácie akéhokoľvek druhu stúpa, pokiaľ mu to zdroje v území dovoľujú. Medvede dnes dostávajú aj zdroje nad rámec toho, čo im ponúka príroda. Za tieto zdroje považujeme krmoviská a vnadiská, poľnohospodárske plodiny a potravu získanú z nezabezpečených kontajnerov," uzavreli.

Zdroj: FB/Polícia Banská Bystrica

Problémové aj iné kontajnery

Podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia môže za zvýšeným výskytom medveďa hnedého v obciach sú nedostatočne zabezpečené kontajnery v obciach. Problémom však nie sú len zmesové a bioodpadové kontajnery, ale aj plastové kontajnery a nádoby s kovovým triedeným odpadom. Tie sú v žltých a červených nádobách.

„Týmto dvom zložkám komunálneho odpadu sa v tejto súvislosti doteraz nevenovala adekvátna pozornosť. Na základe kontrol však môžeme konštatovať, že sú vysoko rizikové, pretože často obsahujú nedojedené zvyšky aromatických potravín, či nápojov. Tieto nádoby navyše nebývajú zabezpečené pred prístupom akýchkoľvek živočíchov, teda ani pred prístupom medveďa hnedého,“ informovala environmentálna inšpekcia.