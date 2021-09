Problémy s medveďmi gradujú: Stretávajú ich už aj pred domami, aj na obľúbených turistických trasách!

Volá sa Karol, má hnedú srsť a žije v lese. Áno, ide o medveďa hnedého, ktorý sa v posledných dňoch pohybuje v intraviláne obce Staré Hory. Aj keď si na medvede už obyvatelia obce, tento medveď je mladý a robí „galibu“ - ľudí sa totiž nebojí a chodí „vymetať“ kontajnery, kde hľadá potravu. Obecné kontajnery nemajú, obyvatelia svoje zberné nádoby vykladajú iba v čase, keď má podľa harmonogramu prísť smetiarske auto.

Zdroj: ŠOP SR

Starosta obce Marián Gajdoš sa preto obrátil na zásahový tím medveďa hnedého, ktorý rozhodol radikálne – mladého medveďa usmrtia. Ide o asi trojročné mláďa, ktoré váži približne 80 kilogramov. Tí sa medveďa snažili odplašiť, no neúspešne. Obyvatelia ho stretávajú najmä ráno a v okolí, kadiaľ sa pohyboval, po ňom zostáva neporiadok. Niektorí sa obávajú chodiť do práce, pretože ho našli odpočívať pred domom.

Zdroj: ŠOP SR

„Ten nie je náš, lebo naše sú vychované slušne. Je to mladý medveď, ktorý rozhadzuje smeti po obci. Je navyknutý na ľudí a na živenie sa odpadkami. Volali mi, že nemôžu ísť do práce, lebo medveď im leží pri dome. Zašiel do dvora, alebo si ľahol aj na koberček pred dverami,“ povedal pre portál čas.sk starosta Gajdoš. Podľa jeho slov má byť medveď odlovený počas dnešného dňa. „Zásahový tím dovtedy pôsobí v obci plaší ho a pripravuje odlov. Prosím občanov aby si zabezpečili včelstvá, domáce zvieratá a odpady,“ upozornil starosta na sociálnej sieti. Podľa informácií Topky.sk sa tak ešte nestalo, usmrtenie medveďa je naplánované v priebehu tohto týždňa.

Aj na obľúbených turistických trasách

Problémy však hlásia aj na obľúbenej turistickej trase pod Ďumbierom, Ide o trasu smerom k chate M. R. Štefánika. Viacerí turisti totiž v jednej skupine na sociálnej sieti upozorňovali na medveďa, ktorý sa v okolí pohybuje. Zverejnili video a fotografiu. V provom prípade išlo o miesto pod jaskyňou. Pod videom sa strhla búrlivá diskusia, niektorí autora videa kritizovali za jeho „odvahu“, iní napísali svoje skúsenosti s medveďmi. Jedna diskutujúca napísala, že zhruba okolo Veľkej Noci videli smerom od Popradského plesa na chodníku pred nimi medveďa.

V druhom prípade o fotografiu z pondelka rána, kde autor zachytil medveďa na lúke pod chatou M. R. Štefánika.

A čo na fotografie hovoria kompetentní? "Zásahový tím ako aj Stráž prírody evidujú výskyt medveďa v blízkosti turistického chodníka vedúceho na Chatu M.R. Štefánika v Nízkych Tatrách. V tomto prípade sa však jedná o prirodzený biotop medveďa hnedého a jeho výskyt na území Správy NP Nízke Tatry je pomerne častý," uviedla hovorkyňa Štátnej ochrany prírody Kristína Bocková.

Zdroj: Getty Images

Ako dodala, jedinec vyskytujúci sa v blízkosti chaty nemá podľa ich informácií zmenené správanie a nestratil plachosť, rovnako nie sú hlásené škodové udalosti. "Zásahový tím umiestnil v okolí turistického chodníka informačné tabule o výskyte medveďa na tomto území ako aj informácie ako sa v prírode správať, aby sme sa spoločným stretom s touto našou najväčšou šelmou vyhli," uzavrela.