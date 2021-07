V Dúbravách riešia problémy s medveďmi takmer na dennom poriadku: Teraz prišiel šok!

DÚBRAVY – To sa tak často nevidí. V detvianskom okrese je dnes rušno. Môže za to nález, ktorý zrejme viacerých prekvapil. V intraviláne obce Dúbravy sa totiž našla uhynutá medvedica. Zatiaľ sa však nevie, na čo medvedica zomrela. Podľa starostky obce sú však problémy s medveďmi takmer na dennom poriadku.

Na prípad upozornili na sociálnej sieti Lesy Slovenskej republiky. Podľa ich slov bola medvedica nájdená v obci Dúbravy, časť Iviny, neďaleko kontajnera v intraviláne obce. Podľa prvotných odhadov vážil zhruba 130 kíl.

Archívne VIDEO Zvery sa vyskytujú aj pri ľudských obydliach: Prečo medvede strácajú svoju plachosť?

„Na mieste je polícia, privolaní boli aj zástupcovia Štátnej ochrany prírody, Chránená krajinná oblasť (CHKO) Poľana a užívateľ poľovného revíru Lesy SR , OZ Kriváň,“ informovala štátna firma s tým, že na miesto bol privolaný aj Zásahový tím medveďa hnedého, ktorý sa zatiaľ na miesto nálezu nedostavil. Obhliadku zvieraťa by mal vykonať veterinár.

„S narastajúcou populáciou medveďa hnedého možno očakávať viac prípadov napadnutia hospodárskych zvierat a je vyššia pravdepodobnosť stretu s človekom. Nedávno v obci Kozelník pri Banskej Štiavnici medveď strhol jalovicu,“ uzavreli Lesy SR.

Zdroj: FB / LESY Slovenskej republiky

Dlhodobé problémy

Starostka Dúbravy Grňová potvrdila, že v obci majú s medveďmi problémy. „V Ivinách je medveďov veľa. Včera som nahlasovala na CHKO Poľana, že sa na Ivinách v danej oblasti pohyboval medveď. Obyvatelia tvrdili, že aj s mláďatami. A práve dnes mi jeden obyvateľ povedal, že jemu pravdepodobne medveď usmrtil barana, ale nenahlasoval to, pretože je okolo toho veľa papierovačiek, čiže si náhradu škody neuplatňoval,“ vysvetlila pre Topky.sk šéfka samosprávy.

Zdroj: Getty Images

Ako dodala, podľa prvotných informácií nemôže za smrť medveďa cudzie zavinenie. To, čo je príčinou smrti, priblíži pitva. Na mieste sa okrem CHKO Poľana nachádza aj kriminálka a štátna polícia, ale aj šéf poľovníckeho zväzu revíru Poľana. „Medveď bol nájdený na ceste, ktorá je používaná na zvoz dreva a obyvatelia ju používali ako skratku. V Ivinách totižto máme predajňu rozličného tovaru, ktorá je otvorená trikrát do týždňa, naposledy bola v pondelok, v utorok bola zatvorená. Nevieme tak, povedať, koľko tam ten medveď ležal. To, že bol nájdený pod cestou, kde sa nachádza kontajner, platí,“ povedala Grňová.

Zdroj: Getty Images

Poukázala na to, že tento rok sa prvýkrát stretli tým, že im medvede liezli do kontajnerov. A to z dôvodu, že v Ivinách majú veľkoobjemové kontajnery. Vedela, že príde ten čas, kedy medvede začnú kontajnery zaujímať, ale doteraz to riešili inak. Potravu hľadali najmä na poli, kde je zasiata kukurica. „V marci som podávala žiadosť na environmentálny fond, aby sme dostali uzatvárateľné kontajnery, teda také, ktoré medveď nemá šancu otvoriť. Doteraz sa k našej žiadosti nevyjadrili, ale verím, že sa tak čoskoro stane. Pretože takéto kontajnery sú pre nás potrebné, keďže obec je na lazoch a je husto osídlená,“ uzavrela šéfka samosprávy.