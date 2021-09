Podrobnosti útoku medveďa v Hradišti: Dohryzená žena skončila v nemocnici, kompetentní neplánujú zakročiť!

Všetko sa to malo stať počas Dňa Ústavy v popoludňajších hodinách. Leteckí záchranári na sociálnej sieti informovali, že pomáhali 58-ročnej žene, ktorú napadol medveď. Z miesta útoku ju odnášali do nemocnice s viacerými poranienami v oblasti krku, ramena a stehna. „Primárne ošetrenie jej poskytli privolaní pozemní záchranári. Posádka leteckých záchranárov si pacientku po pristátí v blízkosti miesta nešťastia následne prevzala do svojej starostlivosti a po doplnení liečby a stabilizovaní vitálnych funkcií bola v spolupráci s ostatnými záchranármi prevezená k vrtuľníku, preložená na palubu a letecky transportovaná na urgentný príjem Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici,“ uviedli leteckí záchranári.

Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba

Podľa portálu čas.sk ide o pedagogičku Eriku, ktorá s manželom zbierala v lese černice a vášnivou hubárkou. Vybrali sa do odľahlého ovocného sadu nad obcou Hradište. Starostka obce Nataša Iskrová pre portál povedala, že počula húkať záchranárov a hasičov. Pedagogička si pri útoku mala ľahnúť na bruho a hlavu si kryť rukami.

„Susedia mi povedali, že niekoho napadol medveď v sade pri poľovníckej chate. Viem len sprostredkovane, že Ján bol asi 50 metrov od manželky. Tá sa vybrala vyššie ku kríkom s černicami a tam zrejme zbadala medvedicu s mláďatami. Poranila jej vzadu hlavu, krk, ľavé rameno, bok a aj ľavé stehno mala veľmi pohryzené. No záchranári ju, našťastie, stabilizovali,“ povedala. Erikin manžel mal už potom len počuť obrovský krik a počas toho, ako jej bežal na pomoc, zalarmoval záchranárov.

Zdroj: thinkstock.com

Komplikácie v škole

Podľa hovorkyne banskobystrickej nemocnice, kam zranenú Eriku previezli, bola pacientka prijatá na oddelení urgentného príjmu a podrobila sa chirurgickému zákroku. Jej stav je stabilizovaný.

Prípad však skomplikoval začiatok školského roka na strednej odbornej škole pedagogickej v Lučenci, kde Erika učila a mala privítať prvákov, ktorým je triedna učiteľka. „To, čo sa jej stalo, som sa dozvedel v stredu. Nikto tomu nechcel veriť. Je mizivé percento, že medveď napadne človeka. Nastali preto menšie komplikácie, ale zdravie je prvoradé a je dôležité, že sa jej nič horšie nestalo. Celý pedagogický zbor jej praje skoré uzdravenie a tešíme sa, keď ju znova uvidíme,“ reagoval na útok riaditeľ školy Ondrej Nociar.

Škola, v ktorej pani Erika učí. Zdroj: FB / SOŠ pedagogická Lučenec

ŠOP: Nič neplánujeme meniť!

Na celý prípad zareagovala aj štátna ochrana prírody. Potvrdili, že útok sa stal na území ovocného sadu, pričom časť, kde sa útok stal, bolo zarastené. „Medveď sa v tejto oblasti vyskytuje dlhodobo, no nešlo o synatropného jedinca. Zásahový tím z tejto oblasti neregistruje žiadne hlásenie na výskyt problémových jedincov. V najbližších dňoch členovia tímu absolvujú vypočutie zranenej a svedka udalosti, na základe čoho bude vykonaná rekonštrukciu tohto útoku,“ uviedli o Štátnej ochrany prírody.

Ako dodali, aj napriek útokom, ktoré sa stali, sa nedá hovoriť o tom, že by medvede na Slovensku boli premnožené. To by nastalo až vtedy, keď by populácia šeliem presiahla dostupné zdroje a priestor. Inými slovami, premnožené by boli vtedy, kedy by pre seba nevedeli zabezpečiť dostatok potravy. Okrem toho sú pre nich „dostupné“ aj iné zdroje potravy, ako napríklad vnadiská, kukuričné polia, ale aj kontajnery, do ktorých radi lezú.

Zdroj: pixabay.com

„Akýkoľvek útok medveďa na človeka vnímame veľmi citlivo, no takéto strety nie sú ojedinelé a ich počty nepravidelne kolíšu. Podľa dostupných štatistických údajov je zrejmé, že podobné strety sa diali aj v minulosti a to aj napriek tomu, že do roku 2018 boli vydávané výnimky na odstrel medveďa hnedého,“ konštatovali z ochrany prírody s tým, že odstrel sa neosvedčil, keďže neriešil elimináciu problémových jedincov.

Z priložených dát, ktoré ŠOP poskytla pre Topky.sk je zrejmé, že tento rok zaútočili medvede na človeka najviac od roku 2014. Doteraz je evidovaných 7 útokov. V roku 2018 prebehol poslednýkrát väčší odstrel medveďa, a to 17 jedincov. Vtedy boli na Slovensku evidované dva prípady útokov medveďov. V roku 2019 to boli dva odstrely a 3 útoky, v roku 2020 šesť útokov a tento rok už spomínaných sedem. Doteraz najviac útokov bolo zaznamenaných v roku 2014 – a to osem. V tom istom roku prebehlo 20 ostrelov tejto lesnej šelmy.

Zdroj: ŠOP SR

„ŠOP SR neplánuje meniť stratégiu v regulácii počtu jedincov medveďa hnedého. Riešenie je v aktívnej selekcii problémových jedincov v kombinácii s ďalšími opatreniami v predmetných lokalitách výskytu. Vedenie Štátnej ochrany prírody SR vyjadruje ľútosť nad vzniknutou situáciou a verí v skoré uzdravenie poškodenej. V súčasnosti robíme všetko preto, aby sa podobné incidenty neopakovali. Situácia v oblasti bude intenzívne monitorovaná tak strážcami Správy CHKO Cerová vrchovina, ako aj členmi Zásahového tímu,“ povedal na záver generálny riaditeľ ŠOP Dušan Karaska.