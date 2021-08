Sulík si v maile podal vyštudovanú vedkyňu: Vynadal jej do KRÁV, príčinou emočného výbuchu však nie je minister!

BRATISLAVA - Neprejde takmer jediný deň, kedy by sa na sociálnych sieťach neobjavila nejaká pikantná politická pikoška, na ktorú nemusí byť daný politik či minister vôbec hrdý. Tentokrát to dobre nepadne hlavne šéfovi SaS, ktorý sa neudržal na uzde a vyštudovanej vedkyni v maile vynadal do kráv! Podľa neho to však má svoju príčinu a do vývrtky ho dostala práve spomínaná žena. Tá ho totiž ešte pred tým označila za malého fašistu!

Celý kolotoč spustil istý Peter Nôta, ktorý si na sociálnej sieti odfotil poslednú Sulíkovu odpoveď vedkyni a vyštudovanej včelárke Soni Dubnej. "Ježiš, vy ste krava," píše sa v prvom riadku šokujúceho posledného mailu od Sulíka smerujúceho k Dubnej.

Išlo o investora a výrub dreva

Debata týchto dvoch sa totiž krútila okolo investora, ktorý má podľa Dubnej vraj na Slovensko prísť vypíliť posledné zvyšky drevín kvôli nedostatku dreva v Nemecku. "Dubnej napísal, že je krava. Napísal jej to ako žene. Dovolila si totižto protestovať proti zámeru dotiahnuť investora, ktorý ročne vypili milión kubíkov dreva. Sídlo spoločnosti má byť v Rimavskej Sobote. Argumentuje tým, že vytvorí 300 pracovných miest! To je teda argument," sťažuje sa Nôta.

Podľa Nôtu Dubná vyštudovala veterinu na univerzite v Košiciach, má titul z oblasti parazitológie, výučný list v odbore včelár a diplom učiteľa včelárstva. Tiež má vraj 10-ročnú prax v odbore mikrobiológie so zameraním na výskum chorôb včiel.

Nôta potom na oplátku Sulíka vo zvyšku statusu nazýva "bujakom" a hovorí verejne o bojkotovaní celej strany SaS a vyzýva ministra hospodárstva na demisiu. "Nie excelová tabuľka, ale príroda nás musí začať zaujímať. Príroda sa bez problémov zaobíde bez človeka. Ale človek bez prírody zahynie,“ neodpustil si ďalšiu poznámku Nôta.

Kto to vyprovokoval? Má slovník ako pohonič, sťažuje sa Sulík

V rámci celého konfliktu sme oslovili aj samotného Richarda Sulíka, ktorý nám cez svoju hovorkyňu Katarínu Matejkovú vysvetlil, že tento štýl komunikácie vôbec neinicioval on, no práve Dubná. "Uvedenej mailovej komunikácii predchádzala dlhodobejšia výmena emailov, v ktorých pani odmietala vnímať akýkoľvek rozumný argument a pokračovala v urážkach a nekonštruktívnom osočovaní. Aj pán minister je len človek a bohužiaľ, namiesto ukončenia debaty v návale pocitu nespravodlivosti použil nevyberané slovo, za čo sa ospravedlňuje," povedala Matejková.

Rozšírená komunikácia medzi Dubnou a Sulíkom predošlé nasledujúce

Internetom už dokonca koluje aj celá mailova komunikácia medzi Sulíkom a Dubnou a bola to práve ona, ktorá nazvala Sulíka "hochštaplerom", "hajzlom" a "malým fašistom", ktorý by mal odísť z vlády. Po tejto spŕške expresívnych výrazov to už Sulík nevydržal a prišiel "mail s kravou". "Pani Dubná má slovník ako pohonič a potom ju urazí, že jej to niekto oplatí podobnou mincou. Nuž, nemal som sa do tejto debaty vôbec púšťať," dodal na margo komunikácie s vedkyňou Dubnou Sulík.

Kde sú maily? Vymazala som ich, na malého fašistu zabudla

Čo na celú kauzu hovorí samotná vedkyňa? Nuž, tej do reči okrem kritky Sulíka veľmi nebolo. Maily vraj už dávno nemá a poradie jej je vraj ukradnuté. "Ja som mu predtým napísala, že je hochštapler a mal by vypadnúť... lebo mi argumentoval, že nemám ani predstavu, koľko kubíkov dreva za rok narastie," píše Dubná, ktorá v kontexte debaty akosi prekvapujúco vynechala pasáž o tom, že Sulíka nazvala malým fašistom. A kde sú teraz maily? Aj na to má svoje vysvetlenie. "Maily som už vymazala, tak si to poradie nepamätám presne ..." napísala v jednom z komentárov pod Nôtovým statusom vedkyňa Dubná.

Na slová o malom fašistovi si v statuse rovnako ani raz nespomenul ani Dubnej kamarát Nôta, ktorý odfotil verejnosti len posledný Sulíkov mail s expresívnou odpoveďou.

