KORONAVÍRUS Ministri reagujú na očkovaciu lotériu: Je to plytvanie peniazmi, u pani Zuzany to nevidia ružovo

BRATISLAVA - Včerajšie rokovanie vlády bolo príznačné ešte niečím iným ako avizovanými témami. Vo vzduchu totiž viseli mnohé otázniky o očkovacej lotérii, ktorá už má za sebou odvysielané dve nedeľné časti. Kým prvé bolo veľké fiasko, to druhé už niektoré chyby opravilo, no stále to nie je dokonalé. Ministri reagovali na aktuálny priebeh lotérie a z ich slov to nevyzerá, že by boli z tejto súťaže práve nadšení, hlavne Richard Sulík, ktorý tvrdí, že obrovské peniaze nemajú istú návratnosť. Vyjadrili sa aj k nešťastnej súťažiacej Zuzane, ktorej ušlo 400-tisíc eur.

VIDEO Ministri reagujú na aktuálny priebeh očkovacej lotérie:

Kolíková si myslí, že motív tu je, no nie je fanúšik projektu

Ministerka spravodlivosti zo Za ľudí nie je práve veľká fanúšička lotérie, čo priznala hneď v úvode odpovedi na otázku. "Nebola som fanúšik tohto projektu. Na druhej strane som člen vlády a nechcem verejne kompromitovať takýto návrh, ktorý môže vo svojej podstate pomôcť sa zaočkovať v nejakej miere. Vyhrať nejakú čiastku totiž môže byť pre niekoho motívom," priznáva Mária Kolíková.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Nechcem zosmiešňovať takéto rozhodnutie vlády, koalície a parlamentu. Nejaký priestor na motiváciu tu môže byť, pretože veľa ľudí sa do lotérie sa zapojilo, no chcela by som vidieť aj nejaké dáta. Nevidím priamo súvislosť, ale na druhej strane, ako sa to na druhej strane úplne dá povedať? To by sme museli robiť anketu aj u zaočkovaných o tom, ako ich to mohlo ovplyvniť sa zaočkovať," uvažuje ministerka.

Kolíková sa vyjadrila aj k nešťastnej účastníčke súťaže pani Zuzane z Prešova, ktorej v prvej časti lotérie pred 2 týždňami ušla výhra 400-tisíc eur pre omeškanie digitálneho televízneho signálu a neskorého zodpovedania hesla. "Pravidlá musia platiť. Bez toho to nejde, bohužiaľ. Jednoducho tá výhra nebola, nie je teraz možné povedať, že bola. My si nemôžeme po takých pravidlách dovoliť povedať, že sa nám nepáči, ako to dopadlo," povedala Kolíková.

Gröhling očakáva podobnú iniciatívu aj napríklad v prípade zvyšovania platov učiteľov

Skúpy na slovo už bol minister školstva za SaS Branislav Gröhling. "Nebudem odpovedať na túto otázku. Venujeme sa školstvu a nechce sa mi komentovať lotériu. Myslím si, že výhrady sme ako strana SaS cez osobu pani Cigánikovej už prezentovali," povedal najskôr novinárom minister.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ak máme nastavené nejaké podmienky a nejaký úkon sa udeje v daných podmienkach, tak nemôžeme o týždeň nastaviť podmienky inak a tváriť sa, že pred týždňom tie podmienky boli takéto a teraz ich zmeníme ... Toto je skôr otázka na právnikov a pána notára," tvrdí minister na margo nezískanej výhry 400-tisíc pre pani Zuzanu z Prešova. "Tie podmienky by sme mali dodržať, aj keď táto dáma by v súčasnosti asi tú finančnú hodnotu nedostala," uzavrel.

Gröhling sa tiež vyjadril k tomu, ako úpenlivo sa snaží minister financií Igor Matovič (OĽaNO) tento problém vyriešiť a dané výherné peniaze pre pani Zuzanu poskytnúť. "Je to aktivita pána ministra financií, dúfam, že takto aktívny, ako je v tejto veci, bude aktívny aj v iných veciach ako napríklad zvyšovanie platov učiteľov," dodal poznámku Gröhling.

SaSka lotériu od začiatku nepodporovala, bráni sa šéf liberálov

"Poslanci SaS nehlasovali za očkovaciu lotériu preto, lebo nepovažujeme to za šťastné riešenie a je to plytvanie peňazí a je to dehonestujúce voči samotnému produktu (vakcína, pozn. red.). Ako keby sme ľuďom chceli nasilu vnucovať nejaký zlý produkt," povedal na margo lotérie šéf SaS Richard Sulík, ktorý jedným dychom dodal, že má veľké pochybnosti o návratnosti týchto peňazí.

Zdroj: Topky / Vlado Anjel

"Je to tu, sme vo vláde, kde nemáme väčšinu, tak keď je to tu, tak v poriadku. Nech sa to už prevedie najlepšie ako sa dá," dodal so sklamaním v hlase Sulík. Krátko sa vyjadril aj k spomínanej súťažiacej Zuzane. "Je to nejaký technický problém. To nech si rieši pán minister financií, ktorý to má na starosti. Nemyslím si, že si k tomu musím niečo myslieť," uzavrel tému Sulík.

Lengvarský chce očkovaciu kampaň viesť po svojom

"Nedokážem povedať, aký to má efekt, no akýkoľvek spôsob motivácie ľudí k očkovaniu je pre ministerstvo zdravotníctva dobrý," povedal na otázku o priebehu lotérie minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). "Podstatné je zvýšiť informovanosť o očkovaní, preto sa budú konať aj viaceré besedy a zhromaždenia v konkrétnych mestách, kde je tá situácia horšia," hovorí o plánoch vlastnej kampane minister Lengvarský.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel