VIDEO Sulík konečne prehovoril o cenách energií: Ukázal GRAF aj zoznam hriechov! Toto je vinník

BRATISLAVA - Už niekoľko dní sa hovorí o mimoriadne prudkom náraste cien energií na svetovom trhu, ktoré predbežne ukazujú aj to, že zdražovaniu cien energií sa nevyhneme ani my. Ovplyvniť ich vieme len cenou distribúcie, no minister hospodárstva Richard Sulík už teraz prichádza s predpoveďami, o koľko by mala cena narásť. Pripravil si na to aj rozsiahly graf.

VIDEO Tlačová konferencia Richarda Sulíka k cenám energií:

"Som milo prekvapený touto účasťou médií, samozrejme, táto téma je dôležitá," poznamenal na úvod Sulík. "Chcel by som uviesť jednu kľúčovú vec. Cena energií pozostáva z 2 zložiek: cena silová, ktorá pozostáva z jednej komodity, čo je 40% celkovej ceny, je to modrá časť na grafe, neurčuje ju štát, ale trh, je to 39,4 percenta. Zvyšných 60% je cena za distribúciu a tam má štát veľký vplyv cez Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)," povedal Sulík.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

V princípe ide aj o klimatickú krízu a CO2 povolenky

Podľa neho je toto kľúčové na pochopenie cien. Nižšie uviedol graf, ako sa vyvíjala cena elektriny na trhoch. "V januári 2008 sme to už zažívali, kedy jedna megawatt hodina stála 90 eur, potom došlo k prudkému poklesu, nejak sa cena vyvíjala a teraz zažívame tento prudký nárast. Je to spojené s oživením ekonomiky, s tým, že sa vraciame "do normálu" a dúfam, že čím skôr, a takéto výkyvy sú na trhoch, stávajú sa raz za čas, nie často," vysvetľuje verejnosti Sulík s tým, že cena bude v dohľadnej dobe klesať. Súvisí to podľa neho aj s aktuálnymi CO2 povolenkami pre podniky, ktorú museli absolvovať viaceré subjekty pre klimatickú krízu.

Sulík však neskôr prešiel aj na druhú "príčinu", ktorou je podľa neho expremiér Robert Fico, ktorý je podľa neho vraj posledný, ktorý by sa mal k aktuálnym cenám vyjadrovať. "Do dnešného dňa musíme platiť až 430 eur za jedno megawatt hodinu elektrickej energie vyrobenú cez fotovoltaické elektrárne. Toto je napríklad aj biznis pre pána Brhela, ktorý dnes sedí v base, lebo veľa kradol," vyhlásil Sulík a 10 "Ficových hriechov" zverejnil aj na sociálnej sieti.

Zdedili sme dlh

Podľa Sulíka navyše jeho rezort zdedil po Ficovej vláde obrovský dlh, ktorý treba vyrovnať. Ide o 360 miliónov eur. "My by sme dnes už mohli omnoho viac znižovať cenu za distribúciu, keby sme sa nemuseli pasovať s týmto historickým dlhom," konštatuje Sulík, ktorý čítal ďalšie veci z odrážok o Ficovi.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Predchodca Žiga zlyhal, vyplatili si päťnásobok

Podľa Sulíka navyše jeho predchodca Peter Žiga v záujmoch štátu na cenách energií zlyhal. "1,4 miliardy eur sa vyplatilo na dividendách. Pri zisku si vyplatili teda päťnásobok, iba precenili majetok, žiadne nové hodnoty nevznikli. Takéto svinstvá ... svinstvá, to sa nijak inak nedá nazvať. To sa dialo za Roberta Fica, ktorý hovorí o cenách, ktoré idú hore. Áno, idú hore, ale to štát nevie ovplyvniť," sťažuje sa Sulík.

Ten tvrdí, že z týchto peňazí vznikli aj "alobalové kauzy", kedy sa bankovky balili do alobalu a podobné kauzy z minulých vlád. "Spomeňte si na kauzu SPP, keď Fico odkúpil stratovú matku SPP, ktorá bola len prázdna schránka, ktorá ročne po dobu šiestich alebo siedmich rokov robila stratu 100 miliónov eur rok čo rok. Až minulý rok, kedy sme nasadili nové vedenie, tak táto strata sa zmenila na skromný zisk," argumentuje Sulík.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Na schôdzu s Ficom nepríde

Líder SaS navyše dodal, že diskutovať s Ficom na avizovanú schôdzu do parlamentu nepríde. "Keď pán Robert Fico, ktorý zjavne pri tomto, čo napáchal, nepozná hanbu, chce diskutovať o vysokých cenách energií, ja teda s ním diskutovať nebudem. Ja nebudem sa pozerať na teatrálne trhanie faktúr, nech si to robí kľudne, ale bez nás. My mame dôležitejšie na práci," odkázal Ficovi.

Štátny tajomník Karol Galek následne potom pozval Fica na hospodársky výbor, kde by túto tému prediskutovali. Fico je jeho členom, ale podľa Galeka sa ho, žiaľ, nezúčastňuje.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar