KORONAVÍRUS Sulík si to štrádoval na rokovanie vlády vyškerený a bez rúška: Má na to svoje dôvody

Sulík si to štrádoval na vládu veselo a bez rúška.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Blíži sa nebezpečná tretia vlna koronavírusu poháňaná delta variantom a vláda naplno rokuje aj o najnovších opatreniach v súvislosti s pandémiou, no zdá sa, že nie všetci to berú tak vážne. Dnes verejnosť prekvapil líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý si to veselo trielil na rokovanie vlády "na holo" hoci všetci kolo neho mali nasadené rúška.