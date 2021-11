Nedávno ju viedli pred oltár, dnes majú ďalšiu radostnú novinku: U Sulíkovej hovorkyne očakávajú prírastok!

archívne video

Spolu s jej manželom Ladislavom Matejkom, ktorý pôsobí aj ako krajský predseda SaS v Trenčíne, totiž oznámili radostnú novinu.

Definícia šťastia

Len rok a pár mesiacov sa totiž šťastný pár rozhodol, že verejnosti nepriamo oznámi čoskorý príchod nového člena domácnosti. "Šťastie je, keď v sebe nosíš celý svet," napovedala radostnú správu Sulíkova hovorkyňa Matejková, ktorá na fotografiách s manželom pózuje v jesenných farbách.

Je to oficiálne, hoci na tehotenstvo nie je najšťastnejšie obdobie, priznáva Matejková

Na novinky v rodine Matejkovcov sme rozhodne boli zvedaví, a preto sme hovorkyňu ohľadom tejto témy oslovili. "Áno, čakáme naše prvé bábätko a na svet by malo prísť v máji. Držali sme to v tajnosti, koľko sa len dalo, ale to bruško sa už nedá prehliadnuť. Som presvedčená, že všetko príde vtedy, kedy je najlepší čas a hoci toto koronové obdobie nie je na tehotenstvo najbezpečnejšie, chránime sa a robíme všetko pre to, aby sme boli zdraví," uisťuje hovorkyňa.

Hovorkyňa Matejková počas práce s Richardom Sulíkom. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Mená už pomaly, ale isto vyberajú, pohlavie je zatiaľ vo hviezdach

Pár ešte nevie, či sa dočkajú povestného bociana alebo vrany. "Ešte nevieme, či budeme mať chlapčeka alebo dievčatko, máme vybratý predbežný „shortlist“ mien pre obe varianty, ale ani neskôr to nebudeme prezrádzať, nechávame si to ako naše sladké tajomstvo," skonštatovala Matejková.