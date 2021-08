Deň po zverejnení Mičovského listu reaguje aj jeho nástupca: Výhradám som celkom nerozumel, priznal Vlčan

BRATISLAVA - Trvalo to len krátko odkedy sa Ján Mičovský (OĽaNO) rozhodol zverejniť otvorený list Igorovi Matovičovi o dianí a kritike pomerov na ministerstve pôdohospodárstva, kde do mája tohto roka pôsobil až doteraz, kedy prichádza reakcia jeho nástupcu Samuela Vlčana (nom. OĽaNO). Ten po otázkach novinárov priznal, že kritike Mičovského nerozumie.

Ten list som celkom nepochopil, priznáva Vlčan

Vlčan sa o liste dozvedel pravdepodobne z médií ako všetci ostatní. Reagoval naňho až pred dnešným rokovaním vlády. Kritike nerozumie. "Ja som list pána Mičovského nie celkom pochopil. Hovoril tam niečo o protikorupčnej jednotke, ktorá mala za jeho pôsobenia štyri systemizované miesta, tie zostali zachované. Ja som v záujme efektívnosti presunul jednotku do Bratislavy pod útvar kontroly zamestnancom, ktorí pracovali na tom vysunutom pracovisku vo Zvolene. Bolo za účasti odborárov ponúknuté, aby naďalej pracovali za ministerstvo, tí to odmietli," vysvetľuje aktuálny minister pôdohospodárstva.

S výkonom nebol spokojný a vykonal audit, ktorý mnohé odhalil, súvis s kauzou Dobytkár

Vlčan priznáva Mičovského slová o tom, že s výkonom spomínanej jednotky nebol spokojný. "S ohľadom na to, že forenzný audit, ktorý som, ako si aj pán Mičovský spomenie, inicioval ja a presadil ja napriek odporu viacerých jeho blízkych spolupracovníkov, priniesol mnohé závažné zistenia, a práve táto špecializovaná jednotka mala pomôcť, aby sa ministerstvo pôdohospodárstva stalo účastníkom prebiehajúceho trestného konania v kauze Dobytkár ako poškodená strana. Aby sme si mohli právne, súladnou cestou uplatniť prípadnú škodu a nárok na náhradu škody voči obvinením. To sa nepodarilo. Obžaloba bola podaná v tom zmysle, že ministerstvo a záujmy PPA neboli porušené, čo mi je veľmi ľúto," konštatuje Vlčan.

Reagoval aj na ďalšiu kritiku s ohľadom na pracovné pomery na rezorte. Bránil aj novú riaditeľku. "Ja tiež nie som z Bratislavy a každý, kto má záujem o prácu, tak sa vie prispôsobiť. My nie sme až taká veľká krajina. Tím, ktorý pracuje, je plne funkčný a nová riaditeľka je naozaj kvalifikovaná osoba a ja nemám pocit, že by sme znížili kvalitu vyšetrovania," dodal Vlčan, ktorý odišiel na rokovanie vlády.

Mičovský včera šokoval listom

Bývalý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a v súčasnosti poslanec za hnutie Obyčajných ľudí a nezávislých osobností Ján Mičovský zverejnil na sociálnej sieti otvorený list predsedovi Igorovi Matovičovi, v ktorom sa obáva o stratu protikorupčného charakteru hnutia. Zároveň kritizuje niektoré manažérske rozhodnutia, najmä personálne, svojho nástupcu vo funkcii.

Kroky nového ministra podľa neho zneucťujú protikorupčný étos hnutia. "Urážajú ľudí, ktorí sa k nám pridali a ktorí považujú morálnu obrodu krajiny za svoj cieľ. Ak by som v tejto situácii mlčal, urobilo by to zo mňa zbabelca. Takže nebudem. Nemlč, prosím, ani Ty, hnutie, ktoré si založil, si to nezaslúži," vyzval Mičovský v liste Matoviča.

OĽaNO reaguje tiež

Hnutie OĽaNO v reakcii na list uisťuje o nezmenenom smerovaní. "Protikorupčné ťaženie OĽaNO je nespochybniteľné, o čom jednoznačne svedčia doterajšie výsledky. Každý člen vlády nesie plnú politickú zodpovednosť za svoje personálne nominácie," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO. Podnetmi Mičovského sa podľa neho bude poslanecký klub hnutia zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.