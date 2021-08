VIDEO Toto už Matovič poriadne prehnal: Nevhodné správanie pred ministerstvom, vlastného človeka nazval DEBILOM!

Mičovský v závere svojho zverejneného listu napísal Matovičovi aj štipľavé veci. "Ja však po našom poslednom rozhovore prestávam rozumieť tebe. Naozaj si sa rozhodol prehliadať personálne kroky ministra Samuela Vlčana, ktoré znevažujú ľudí, čo s nesmiernym osobným nasadením pomáhali renovovať rezort?" pýta sa Matoviča Mičovský, ktorý mu v liste vytkol aj kopec iných vecí, pričom súčasnému vedeniu rezortu pôdohospodárstva vyčíta aj nespravodlivé vyhadzovy.

Minister financií a poslanec Gyimesi sa nečakane objavili pred bránou

Dlho bolo ticho a okrem nového ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nom. OĽaNO) a premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) sa k listu Mičovského nevyjadril ani sám adresát. Až doteraz. Bol to práve minister financií Igor Matovič, ktorý sa čírou-náhodou objavil spolu s poslancom Jurajom Gyimesim pred vchodom do budovy ministerstva kultúry. Zrejme si ale neuvedomil, že boli zapnuté kamery novinárov. Televízia Markíza ho totiž pristihla pred bránou, kde prišli "dať zbohom" odvolanej štátnej tajomníčke na ministerstve kultúry Zuzane Kumanovej.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Matovič sa Kumanovej dokonca pýtal, či už má na obzore nejakú novú prácu. "Dostala som ponuku na viaceré projekty, ale ak aj vy budete mať nejakú ponuku, tak budem veľmi rada," povedala Matovičovi Kumanová. Celá situácia pôsobila tak neotesane, že sa zostrih reportáže z televízie ocitol na satirickej stránke Zomri na sociálnej sieti.

Nedal si pozor na jazyk

Vicepremiér Matovič jej na to odpovedal pomerne nevhodne. "To by bola sranda, že? Ja už Mičovského ľudí som zamestnával a už ma na tom spucoval ... debil (smiech)," zrejme ironicky a so smiechom odbil vlastného kolegu z parlamentného klubu Matovič. Ten sa síce tváril, že to celé myslel len ako vtip, no aj samotná kumanová si po tejto vete dávala ruku na ústa a ostala ako zamrazená.