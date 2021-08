Heger reaguje na Mičovského list: Nevidím dôvod, prečo by minister Vlčan nemal moju dôveru!

"Občania čakajú od nás výsledky, chcú aby rezorty fungovali naplno. Som prekvapený, prečo sa Mičovský neobrátil na mňa, čo by bolo asi najadekvátnejšie, ale na to asi bude čas. V tomto momente by som z tohto nerobil žiadnu vedu, je to jeho vyjadrenie, o ktorom sa s ním rád porozprávam. V tomto momente však nevidím dôvod, prečo by minister Vlčan nemal mať moju dôveru," spresnil premiér.

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) "má ľudské pochopenie pre Mičovského". "Žil tým rezortom. Tí ľudia, ktorých na rezort dotiahol on, odišli. Minister Vlčan si ich nahradil ľuďmi, ktorým dôveruje. Pre to mám pochopenie. Netreba to brať veľmi osobne a už vôbec by som to neriešil cestou nejakého otvoreného listu alebo statusu, ako to urobil Mičovský. Toto je skôr ľútosť bývalého ministra Mičovského nad tým, že tí kolegovia, ktorých on doviedol, teraz odchádzajú. Nevidel by som to ako zlyhanie protikorupčného nastavenia hnutia OĽANO," doplnil Naď.

Mičovský prekvapil listom dnes ráno

Mičovský zverejnil na sociálnej sieti otvorený list Matovičovi, v ktorom sa obáva o stratu protikorupčného charakteru hnutia. Zároveň kritizuje niektoré manažérske rozhodnutia, najmä personálne, svojho nástupcu vo funkcii.

"Nastupujúcemu ministrovi Samuelovi Vlčanovi som odovzdal funkciu s presvedčením, že transplantácia slušnosti do chorého rezortu bude pokračovať. Avšak to, čo sa začalo diať na ministerstve pôdohospodárstva po mojom odchode, za slušné považovať nemôžem," tvrdí Mičovský.

Kroky nového ministra podľa neho zneucťujú protikorupčný étos hnutia a urážajú ľudí, ktorí sa k nemu pridali a považujú morálnu obrodu krajiny za svoj cieľ. "Ak by som v tejto situácii mlčal, urobilo by to zo mňa zbabelca. Takže nebudem," dodal Mičovský a vyzval Matoviča, aby nemlčal ani on, pretože hnutie si to podľa neho nezaslúži.