Rozčúlený Mičovský píše Matovičovi: Ja ti prestávam rozumieť, nespravodlivé vyhadzovy a poriadna kritika Vlčana!

Urobil tak na sociálnej sieti, kde si ho môže prečítať skutočne každý. Ten list začína tým, že do hnutia OĽaNO ho priviedlo hlavne protikorupčné presvedčenie. Matovičovi pritom v liste tyká. "To si si v roku 2012 všimol a zrejme aj vďaka tomu si ma v roku 2020 poctil veľkou dôverou návrhom na vymenovanie za člena vlády. Toto presvedčenie ma o túto vysokú službu napokon aj spravodlivo pripravilo. Za návrh vymenovať za generálnu riaditeľku (Gabarielu Bartošovú, pozn. red.) pozemkového fondu osobu, ktorá mala v minulosti blízko k mafii a ktorá je dnes obvinená z korupcie, som bol politicky naozaj zodpovedný ja, hoci to nebola moja voľba," bráni sa Mičovský.

Dnes ostali len pochybnosti a nespravodlivé vyhadzovy

Dnes je to podľa Mičovského slov všetko spochybnené. Mnohí jeho bývalí kolegovia sú vraj novým ministrom Samuelom Vlčanom zo služby nepochopiteľne prepúšťaní. Mičovský spomína konkrétnych ľudí: pracovníkov protikorupčného oddelenia, ktoré vytvoril pod vedením kolegu z bývalých vyšetrovateľov NAKA, radový IT pracovník či bývalá riaditeľka verejného obstarávania.

"Takéto postupy nemôžem hodnotiť inak ako hrubý prejav neúcty k ľuďom, ktorí nielenže rozumejú svojej profesii, ale šíria aj ducha osvety, čo je vždy, dnes však zvlášť, mimoriadne potrebná kombinácia," tvrdí exminister.

Prestávam ti rozumieť

Mičovský v závere pridal a prešiel aj na osobnú nôtu. "Ja však po našom poslednom rozhovore prestávam rozumieť Tebe. Naozaj si sa rozhodol prehliadať personálne kroky ministra Samuela Vlčana, ktoré znevažujú ľudí, čo s nesmiernym osobným nasadením pomáhali renovovať rezort?" pýta sa Matoviča Mičovský.

Neobišiel pritom ani Matovičovu kauzu s diplomovou prácou. "Kde začala prameniť táto skrytá neprajnosť? Vo chvíli, keď som úprimne verejne povedal, že za plagiátorstvo sa v kultúrnej krajine z verejnej funkcie odchádza, no aj to, že Tvoje úlohy sú väčšie ako Tvoje previnenie? Či vtedy, keď som za alkohol na pracovisku prepustil obľúbenkyňu hnutia? Alebo už vtedy keď som sa rozhodol pre odchod súčasného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana z funkcie štátneho tajomníka?" kladie ďalšie otázky Mičovský.

"Ak by som v tejto situácii mlčal, urobilo by to zo mňa zbabelca. Takže nebudem. Nemlč, prosím, ani Ty, hnutie, ktoré si založil, si to nezaslúži," ukončil list Mičovský.

Mičovský odišiel hlavne kvôli Bartošovej

Exminister pôdohospodárstva Ján Mičovský podal demisiu k 31. máju 2021 v súvislosti s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF), najmä s policajným zadržaním a väzbou generálnej riaditeľky SPF Gabriely Bartošovej.

"Rozhodol som sa rezignovať z tejto funkcie. Myslím, že využijem veľmi jednoduchý článok Ústavy SR číslo 116, ktorý mi umožňuje podať demisiu do rúk prezidenta SR. Urobím tak budúci pondelok pre to - keďže o tomto mojom rozhodnutí informujem prvýkrát, nikto o ňom nevie -, aby som mohol tento týždeň ešte odcestovať do Bruselu. Tam sa konajú veľmi závažné rozhodnutia vo veci tzv. trialógu, uzatvárajú sa výrazné momenty pre poľnohospodársku politiku na nasledujúce sedemročné obdobie," povedal Mičovský pri oznamovaní svojho odchodu.

Následne Mičovského miesto zaujal nový minister Samuel Vlčan.

