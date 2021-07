KORONAVÍRUS Je tu ďalší deň: Po včerajšom proteste by sa malo pokračovať, pochod ohlásili aj progresívci

VIDEO Zábery zo včerajšieho dňa:

Z Hodžovho námestia až po zablokované križovatky

Včerajší protest sa pritom poriadne vymkol bezpečnostným zložkám mesta z rúk. Aj keď polícia na tlačovej konferencii hovorila o tom, že celú situáciu monitoruje a zhromaždenie až do večerných hodín považovali za pokojné, bežní ľudia sa na ulici v blízkosti niektorých protestujúcich cítili pomerne ohrozene. Po sociálnych sieťach kolovali zábery, ako demonštranti bijú päsťami do karosérií áut, pľujú na ľudí, ktorí s nimi nesúhlasia či vulgárne nadávajú. Polícia sa ich výstrelkom počas doobedňajších hodín viac-menej len prizerala, no večer došla trpezlivosť už aj im.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

O ôsmej večer sa rozhodli pre rázny krok

Demonštranti totiž zablokovali vysoko frekventované križovatky hlavného mesta, a tak znemožnili bežným vodičom sa pohybovať po meste alebo ísť za prácou. Na internete sa dokonca objavilo aj video, ako sa jedna sanitka kvôli demonštrantom musela otočiť.

Zdroj: Facebook/Zomri

Kukláči zobrali veci do svojich rúk až po 20:00, kedy začali zvyšných demonštrantov z ciest vytláčať a museli tiež pohnúť zakliesneným autobusom MHD pred tunelom na Hodžovom námestí. Vodič sa totiž chcel otočiť, keď videl dav ľudí, no to sa mu v úzkom priestore pred tunelom nepodarilo, a tak ostal zaseknutý až do večera.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Počas uvoľňovania premávky sa aj policajtom ušli od protestujúcich poznámky ako "hanba, gestapo" či "fašisti".

Polícia včera problém nevidela, demonštrácie označila za pokojné, dnes prijala opatrenia

Krátko večer mala polícia dokonca tlačovú konferenciu, na ktorej reagovala na dianie v meste, pričom niektorých protestujúcich označili za turistov, a tak im bolo vraj umožnené v rámci ústavného práva zhromažďovať sa ľubovoľne. Niektorí sa dokonca "zhromažďovali" aj na verejnej komunikácii, no podľa polícia bolo v tomto prípade ústavné právo zhromažďovať sa nadradené pravidlám o cestnej premávke.

Kvôli dnešku už polícia prijala opatrenia. "V prípade ak by došlo k narušeniu verejného poriadku alebo k páchaniu inej protiprávnej činnosti, polícia v zmysle zákona o Policajnom zbore využije všetky zákonné možnosti na zjednanie nápravy a obnovenie verejného poriadku," varujú orgány.

Pokračovanie je aj dnes

Už včera niektorí protestujúci vykrikovali, že zhromaždenie má trvať niekoľko dní a nie len vo štvrtok, a tak zrejme aj dnes môžeme očakávať výstupy nespokojných občanov na týchto protestoch. V uliciach však nebudú tentokrát sami, pretože z druhej strany barikády si naplánovalo pochod Progresívne Slovensko, ktoré organizuje akciu s názvom "Za očkované Slovensko".

Tí dokonca už zverejnili aj podmienky účasti na tomto pochode. Pochod sa má začať o 17:00 a trvať má hodinu. K dispozícii má byť dokonca mobilná očkovacia jednotka s jednorazovou vakcínou Johnson & Johnson.

Zdroj: Facebook/Progresívne Slovensko

SaSkári odsudzujú včerajšie agresívne správanie

"Poslanecký klub SaS odsudzuje včerajšie agresívne a vulgárne správanie demonštrantov. Napriek tomu, že kričia hoaxy o tom, ako sa im zasahuje do ľudských práv očkovaním, zasiahli oni svojím konaním do práv všetkých slušných ľudí. Bolo zahanbujúce vidieť, ako sa títo ľudia neštítili preniesť svoje agresívne správanie zo sociálnych sietí aj na ulicu a na novinárov," napísala vo vyhlásení vládna strana Sloboda a Solidarita.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Poslanci strany SaS vyzývajú políciu, aby zabezpečila poriadok a priechodnosť dopravy aby neboli obmedzovaní ľudia, "ktorí chodia normálne do práce". "Ak by sa podobná situácia zo včera zopakovala aj dnes, považovali by sme to za závažné zlyhanie policajného vedenia," zdôrazňuje SaS.

Kritika polície od Foltina

Poslanec SaS Roman Foltin hovorí, že vulgarizmus nemá čo hľadať v našich uliciach. Reagoval tak na včerajšie dianie, keď boli dokonca aj vulgárne nepádaní novinári v uliciach. "Chcem povedať, že ako člen Výboru NR SR pre kultúru a média plne stojím za novinármi a odsudzujem útoky na nich. Oni sa na rozdiel od vulgárnych demonštrantov len robia svoju prácu," tvrdí Foltin.

Zdroj: Facebook/Roman Foltin

Vallo hovorí o znepríjemnení života ostatných ľudí a polícia práve nepochválil

Situácia v meste bude teda aj večer pred víkendom pravdepodobne veľmi napätá. Otázka je, ako sa k dnešným protestom postaví polícia, pretože už včera si od niektorých predstaviteľov mesta ako primátor Matúš Vallo či niektorých politikov nevypočula práve chválu. Vallo dokonca hovorí o strate Dopravného podniku, ktorého spoje boli včera v dôsledku protestov ochromené a mesto bolo paralyzované.

Zdroj: Facebook/Matúš Vallo má rád Bratislavu