Kovařík konečne prehovoril o protestoch: Práca s davom je náročná, občania by si mali zvyknúť aj na tento prejav!

Je to prosté, nedošlo k veľkým škodám, ani škodách na majetku

Kovařík stojí za postojom polície zo štvrtka a tvrdí, že hlavné je to, že nedošlo k žiadnym zásadným škodám. "Napriek veľkej kritike polície som presvedčený, že protesty boli zvládnuté. V prvom rade, zhromaždenie je garantované Ústavou Slovenskej republiky. Polícia je na mieste protestu z jedného základného princípu - ochrana životov, zdravia a majetku," tvrdí šéf polície.

Práca s davom je problematická

Kovařík vraj chápe, že občania Bratislavy boli obmedzení na svojom bežnom komforte, túto situáciu však podľa jeho slov nespôsobila polícia, ale protestujúci dav. "Ten bol však napriek svojej sile bez prejavov agresivity. Práca s davom je veľmi náročná a polícia vychádza pri svojich rozhodnutiach o ďalších krokoch zo svojich skúseností, a taktiež zo skúseností okolitých krajín. Protestujúci dav nie je hlúčik disciplinovaných ľudí. Je to masa emóciami zmietaných občanov, ktorých reakcie sú nevyspytateľné. Polícia ich monitoruje na mieste, prostredníctvom kamier na monitoroch a podľa toho vydáva riadiaci dôstojník pokyny na ďalšie kroky. Zasahuje v čase, kedy je riziko negatívnych dopadov najmenšie. Použitie donucovacích prostriedkov je striktne dané zákonom," vysvetľuje policajný šéf.

Je vraj potrebné, aby si občania zvykli na takýto prejav

Demonštrácie sú v demokratickom svete podľa Kovaříka bežným, skoro denným javom. "Preto je potrebné aby si aj tí občania ktorí nezdieľajú názor demonštrantov zvykli na takýto prejav názorov, ktorý ich priamo obmedzuje na bežnom spôsobe života. Nie polícia zapríčinila takú situáciu proti ktorej sa demonštruje. Polícia len zabezpečuje aby nedošlo k páchaniu priestupkov alebo trestnej činnosti," uzavrel.

Kritika padala z rôznych radov

Za prístup polície vo štvrtok sa množili kritické ohlasy, aj zo strany koaličnej SaS, ktorá by v prípade hypoteticky podobných udalostí v piatok začala konať. "Zároveň však poslanci strany SaS vyzývajú políciu, aby zabezpečila poriadok a priechodnosť dopravy aby neboli obmedzovaní ľudia, ktorí chodia normálne do práce. Ak by sa podobná situácia zo včera zopakovala aj dnes (v piatok, pozn. red.), považovali by sme to za závažné zlyhanie policajného vedenia," písali liberáli ešte koncom pracovného týždňa. Okrem toho policajný (ne)zásah už stihli skritizovať aj viacerí právnici či politici.

