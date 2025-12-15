Legendárny spevák priznal boj s RAKOVINOU: Poslal odkaz aj kráľovi Karolovi!

LONDÝN - Britská hudobná legenda Sir Cliff Richard (85) prekvapil fanúšikov úprimným priznaním. V relácii Good Morning Britain prezradil, že sa počas uplynulého roka liečil na rakovinu prostaty. Zároveň sa obrátil na kráľa Karola III. s výzvou, aby spoločne podporili povedomie o preventívnych vyšetreniach.
Spevák otvorene povedal, že po liečbe je jeho zdravotný stav momentálne stabilný. „Rakovina je zatiaľ preč,“ uviedol s tým, že nikto nedokáže predpovedať, či sa choroba v budúcnosti nevráti. Sir Cliff Richard prezradil, že rakovinu mu odhalili pri zdravotnej kontrole kvôli poisteniu, ktorú absolvoval pred plánovaným koncertným turné v Austrálii a na Novom Zélande.
„Zistili, že mám rakovinu prostraty. Našťastie nebola veľmi pokročilá a nemetastázovala. Nerozšírila sa do kostí ani iných častí tela,“ vysvetlil. V rozhovore s moderátorom Dermotom Murnaghanom spevák zdôraznil, že chce podporiť kráľa Karola v jeho snahe zvýšiť povedomie o skríningových programoch. „Počas rokov som spolurpacoval s mnohými charitami. Ak je kráľ ochotný byť tvárou tejto iniciatívy, veľmi rád sa k nemu pridám. A verím, že by sa pridali tisíce ďalších,“ odkázal.
Spevák zároveň ostro kritizoval, že v krajine chýba národný skríningový program. „Je to absolútne smiešne. My muži musíme začať otvorene hovoriť o tom, že aj my sme len ľudia a že na túto chorobu môžeme zomrieť,“ povedal bez okolkov.
Sir Cliff zdôraznil, že každý by mal mať rovnaký prístup k vyšetreniam a včasnej liečbe. „Máme vlády, ktoré sa majú starať o ľudí v tejto krajine. Nechápem, ako môžeme povedať: Toto áno, toto nie. Všetci si zaslúžime šancu na včasnú diagnostiku,“ dodal.
Rozhovor viedol bývalý moderátor Sky News Dermot Murnaghan, ktorý sým začiatkom roka priznal, že mu diagnostikovali rakovinu prostaty vo štvrtom štádiu. „Je to nevyliečiteľné, ale nie neliečiteľné. A to je veľmi dôležité ľuďom pripomínať,“ vyjadril sa v novembri. Zároveň odkázal, že aj v ťažkej situácii existuje nádej a kvalitná liečba.