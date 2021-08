Kovařík to po protestoch od Kollára poriadne schytal: Druhýkrát fatálne zlyhal, nezamestnal by som ho ani v bufete!

Kollár takéto vyhlásenie ponúkol v rozhovore pre Hospodárske noviny. V nich sa opäť zastával aj ľudí, ktorí sa očkovať proti koronavírusu nechcú. "Ja chcem byť na strane všetkých ľudí, či očkovaných alebo nezaočkovaných. Ja tým ľuďom rozumiem, oni majú strach z toho, že sa táto spoločnosť rozdeľuje," hovoril Kollár.

Názory vraj nemení

Kollár pritom odmieta, že by za ten čas, čo je v politike, nejako menil názory. "Ja som už 6 rokov v politike, nehovorím nič iné. Sme za všetkých ľudí, či už tých, ktorí sa nechajú alebo nenechajú očkovať," tvrdí predseda Sme rodina. "Je na každom jednom človeku, či sa rozhodne si niečo nechať alebo nenechať pichnúť. Z tohto neustúpim," dodal.

Polícia protest pred parlamentom nezvládla, hovorí

Šéf druhej najsilnejšej koaličnej strany má navyše v talóne ešte kritiku za minulotýždňové protesty pred parlamentom. Policajného prezidenta Petra Kovaříka poriadne zvozil. "Myslím si, že to bolo nezvládnuté aj pre Národnou radou. Oni sa nemali dostať bližšie ako 50 metrov. Mali tam byť zábrany a tým pádom by nevznikla strkanica pred dverami," myslí si Kollár. "Myslím si, že to nezvládla polícia a je mi to veľmi ľúto," pridal.

Pri demonštrácii pred palácom vraj totálne zlyhali, kvôi blokovaniu cesty

Kollár je mimoriadne liberálny pokiaľ ide o vyjadrenie vlastnej nespokojnosti. "Čo sa týka protestov pred Prezidentským palácom, tam nech si protestuje kto chce a koľkokrát chce. To je každého ľudské právo sa vyjadriť," začína jemne Kollár, no ihneď prešiel do kritky. "Mám však problém s tým, keď títo ľudia idú blokovať cesty a keď zablokujú prejazd sanitky," prešiel na iný tón predseda parlamentu. Hovorí tiež o fatálnom zlyhaní štátnych orgánov.

Nenechal by som ho robiť ani v bufete, zlyhali už druhýkrát

"Tam mali byť policajti tvrdí, tam to nemali dopustiť, tam polícia absolútne a fatálne zlyhala. Nie na tom námestí pred palácom alebo parlamentom či pred Úradom vlády. To je v poriadku. Ale nesmie sa stať, aby sa títo ľudia rozhodli blokovať autobusy či sanitky. To je proste neprípustné. To je nelegálne," posťažoval sa Kollár na adresu polície.

"Už sa to raz stalo pred Národnou radou, keď sa dostali až na dvere a keď ich vytláčajú, samozrejme, že je strkanica. Toto má na starosti policajný prezident a už zlyhal fatálne druhýkrát. Aby som počul zo strany polície, že nezakročili, lebo nevedia, kto sú turisti? A to azda turista môže zablokovať v druhom štáte dopravu? Viete si predstaviť, že by sa vybralo päťtisíc turistov zo Slovenska a zablokovalo by dopravu vo Viedni a policajt by povedal, že to je v poriadku? Rakúšania nesmú, ale Slováci turisti môžu blokovať. Je to taký amaterizmus, že ja by som takého človeka vo vlastnej firme ani v bufete nezamestnal," poriadne vysmial Kovaříka na záver Kollár.

