MIMORIADNA schôdza: Sme rodina koaličný návrh nepodporí! Rozhodne sa čoskoro, protest pokračuje

BRATISLAVA - Poslancov parlamentu dnes čaká mimoriadna letná schôdza, na ktorú sa čakalo mesiac. Hlavným bodom, o ktorom má parlament diskutovať, je zákon o tzv. GreenPassoch. Podľa neho by v prípade tretej vlny a následne zavedení reštriktívnych opatrení mali mať vstup do prevádzok alebo na hromadné podujatia povolený iba plne zaočkovaní, tí, ktorí prekonali COVID alebo tí, ktorí budú mať negatívny test.

Návrh síce prešiel na vláde, no jeden z koaličných partnerov, ktorého ministri za návrh hlasovali, sa okamžite vzbúril. Líder Sme rodina Boris Kollár zákon zablokoval. Hovoril, že ide o povinné očkovanie a rovnako sa mu nepáčila myšlienka, že by si neočkovaní museli platiť test. V koalícii preto prebiehala debata takmer mesiac. Zajtrajšia schôdza ukáže, či sa dohodli a kto ako zahlasuje. Premiér Eduard Heger uviedol, že táto novela nemá nikoho trestať, má len pomôcť prevádzkam.

15:19 Hnutie Sme rodina nepodporí v pléne Národnej rady (NR) SR novelu zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri opatreniach. Na piatkovej tlačovej konferencii po rokovaní klubu Sme rodina o tom informoval predseda hnutia Boris Kollár. Odmieta delenie ľudí do dvoch kategórií.

15:00 Poslanec Radovan Sloboda (SaS) ocenil uvoľňovanie pravidiel vstupu pre divákov na štadióny. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil nové vyhlášky, ktoré prinášajú nové pravidlá pre športové podujatia či testovanie detí.

14:59 Šeliga dúfa, že zranená policajtka je v poriadku.

14:48 Minister vnútra Roman Mikulec vyjadril pochopenie, že pre niektorých ľudí sú pandémia nového koronavírusu i s ňou súvisiace obmedzenia natoľko frustrujúce, že sa rozhodnú prísť protestovať pred parlamentu. Nedokáže však pochopiť, aký je skutočný úmysel a cieľ ľudí, ktorí po prítomných policajtoch hádžu vajíčka a striekajú ich kečupom. Je však presvedčený, že snaha vyvolať otvorený dialóg to nie je.

Minister skritizoval opozičných poslancov Ľuboša Blahu, Roberta Fica (obaja Smer-SD) a Mariana Kotlebu (ĽSNS). "Jediné o čo sa usilujú, je burcovať ľudí, vyvolávať vášne, nepokoje, neustále klamať a šíriť dezinformácie," skonštatoval Mikulec.

14:46 Vajíčka, ktoré hodili protestujúci na dvere vchodu do parlamentu, už personál odstraňuje. Protestujúci sú naďalej pred vchodom.

14:38 Parlament schválil, že návrh Vladimíra Lengvarského o výhodách pre očkovaných prerokuje v zrýchlenom legislatívnom konaní. Poslanci tak budú o zákone hlasovať na tejto schôdzi dnes alebo zajtra.

14:36 Pred dav protestujúcich sa postavil aj expremiér a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Uistil ľudí, že jeho poslanci nepodporia v parlamente zákon týkajúci sa využívania COVID preukazov. Dav ho však vypískal. Protestujúci ho kritizovali za nosenie rúška, hovorili o falši a označili ho za zradcu.

14:06 Protestujúcich vytláčajú spred vchodu do parlamentu

Desiatky policajných ťažkoodencov začali postupne vytláčať protestujúci dav spred vstupu do Národnej rady SR v Bratislave smerom k ochrannej zóne pod schody vedúce k parlamentu. Zatiaľ sa to zaobišlo bez väčších incidentov. Demonštranti kričia heslá ako "gestapo", v proteste chcú pokračovať.

13:30 Zdravotný stav policajtky, ktorú mali napadnúť pri proteste pred Národnou radou (NR) SR, si nevyžiadal prevoz do zdravotníckeho zariadenia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Alena Krčová.

"Môžem potvrdiť, že sme dostali výzvu o pomoc pre policajtku, ktorú údajne napadli obranným sprejom a približne hodinu po incidente jej prišlo nevoľno. Na mieste ju ošetrila posádka záchrannej zdravotnej služby," priblížila Krčová.

13:25 Zita Pleštinská (OĽaNO) reagovala na vyjadrenia opozície tým, že od nej nepočula ešte ani jeden návrh na riešenie pandemickej situácie. Chýbajú jej aj argumenty, prečo by sa o novele zákona nemalo rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

13:22 Marek Kotleba (ĽSNS) zdôraznil, že aj očkovaný sa môže nakaziť, len bude mať miernejší priebeh ochorenia. Naďalej spolu so straníckymi i opozičnými kolegami odmietajú delenie ľudí na očkovaných a neočkovaných, a to aj pri pandemických opatreniach.

13:20 Predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský avizoval, že sa o tom ešte bude v klube hovoriť popoludní. Čakajú na dohodu o finálnom počte preplácaných PCR testov na ochorenie COVID-19 či o cene testovania.

13:17 Petra Hajšelová zo Sme rodina kritizovala zanedbanie pozitívnej očkovacej kampane a zavádzanie "dobrovoľno-povinného" očkovania podporiť nechce. "Treba si uvedomiť, že očkovanie je naozaj zásah do osobnej integrity jednotlivca. V tomto smere to ponímam tak, že sme nezačali robiť pozitívnu kampaň očkovania v rámci vysvetľovania, aby sa ľudia vedeli sami rozhodnúť a chceli sa dať zaočkovať, ale hneď pristupujeme k negatívnemu smeru, a to tzv. dobrovoľno-povinnému očkovaniu," skonštatovala.

13:16 Ondrej Dostál (SaS) hovorí o splnení podmienok na takéto rokovanie, poukázal na vážnosť situácie s pandémiou. "Som presvedčený, že podmienky sú splnené a existujú zákonné dôvody na skrátené legislatívne konanie," povedal Dostál. S kolegami z klubu SaS poukázal na aktuálnu situáciu. V situácii, v ktorej sa nachádzame a ktorej čelíme, sú naplnené hneď dva z troch verejných záujmov, ktoré podľa Dostálových slov odôvodňujú skrátené konanie.

13:14 Ľuboš Blaha označil prijatie novely v skrátenom legislatívnom konaní za nonsens. Blaha uviedol, že ľudia majú právo sa dobrovoľne rozhodnúť aj pri očkovaní. Hovorí o vakcinácii ako o experimente a "očkovacom fašizme". Vzhľadom na vyjadrenia členov klubu Sme rodina ich vyzval, aby návrh nepodporili a zablokovali ho na koaličnej rade.

13:12 Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga návrh zákona podporí a verí, že tak napokon urobí aj Sme rodina. Opätovne zdôraznil, že očkovanie prepláca štát, no v koalícii sa dohodli aj na preplácaní aspoň dvoch PCR testov a symbolickej cene antigénových testov. Hovorí, že zákon má zvýšiť kapacity ľudí na verejných podujatiach a športoviskách. "To všetci ľudia ocenia, tento zákon nijako nejde meniť ich stav oproti dnešnému k stavu horšiemu, ale naopak, k lepšiemu," podčiarkol.

12:50 Stanovisko klubu poslancov Smeru

V tomto okamihu zasadá klub poslancov za Smer-SD a rozhoduje o postupe na dnešnej schôdzi. "Klub podporuje všetky zákonné protesty proti nezmyselným protipandemickým vládnym opatreniam a diskriminácii ľudí. Klub zdôrazňuje všetky medzinárodné právne predpisy, ktoré zakazujú, aby bol ktokoľvek akýmkoľvek spôsobom nútený k očkovaniu a rovnako odmieta akúkoľvek diskrimináciu z dôvodu, že občan sa rozhodne očkovanie nepodstúpiť," uviedli na sociálnej sieti.

12:35 Protestujúci chcú pre parlamentom postaviť stanový tábor

Protest pred vchodom do Národnej rady (NR) SR v Bratislave, ktorý sa začal v piatok ráno, naďalej pokračuje. Vstup do budovy strážia desiatky policajných ťažkoodencov. Na mieste je aj antikonfliktný policajný tím. Priebeh demonštrácie je po ranných niekoľkých potýčkach protestujúcich s políciou či novinármi nateraz pokojný. Protestujúci deklarujú, že priestor pred parlamentom nechcú opustiť a avizujú aj postavenie stanového tábora.

12:18 Polícia zaznamenala v súvislosti s piatkovým protestom pred parlamentom narušenie verejného poriadku, keď sa väčšie množstvo ľudí snažilo vniknúť do vnútorných priestorov parlamentu. Bezpečnostnú situáciu naďalej monitorujú. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Polícia tvrdí, že protest nebol ohlásený.

12:02 Erik Tomáš uviedol, že poslanci za Hlas nepodporia návrh zákona o ochrane verejného zdravia, tzv. zákon o Greenpassoch.

11:57 Ondrej Dostál kritizuje, že Blaha sa nevyjadril k tomu, k čomu mal. Poslanci teraz totiž rokujú o tom, aby zákon schválili v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanec Kristián Čekovský žiada Ľuboša Blahu, aby sa ospravedlnili zranenej policajtke, médiám za násilné protesty.

11:56 Reakcia premiéra Eduarda Hegera na protesty

"Súčasťou demokracie je aj právo vyjadriť svoj názor. Dôležité však je, aby demonštrácie prebiehali pokojne. Je neprípustný akýkoľvek útok alebo agresia voči policajtom. Rozumiem, že ľudia sú už z pandémie unavení a nikomu z nás nie sú opatrenia príjemné. Avšak robíme ich preto, aby sme chránili životy všetkých občanov Slovenska. Aj tých protestujúcich," uviedol.

11:49 V parlamente momentálne vystupuje poslanec Smeru Ľuboš Blaha, ktorý horlivo bráni protest ľudí, hovorí o propagande zo strany ministerstva zdravotníctva a niekoľkokrát opakoval, že ide o povinné očkovanie. Kritizuje to, že ľudia nebudú môcť "ísť do krčmy, na pivo, do fitka", kým sa nezaočkujú.

11:47 Strana SPOLU vždy stála na strane obrany práv a slobôd garantovaných občanom Ústavou Slovenskej republiky. "Sme na strane práva slobodne vyjadriť názor, združovať sa a zhromažďovať. Demonštrácia je legitímna forma protestu, ale... aj to má isté pravidlá," uviedla strana v stanovisku.

"Dav nerešpektujúci pravidlá (napr. vzdialenosť predpísanú legislatívou pre protest pred NR SR), je agresívny a násilný (hanlivé a k násiliu vyzývajúce pokriky, ako aj vajíčka hádzané na vchod do parlament), ešte k tomu burcovaný klamstvami, nenávisťou a neznalosťou je mimoriadne nebezpečný. Ukázalo sa to aj dnes pred NR SR.Odmietame vulgárne prejavy, výzvy k nerešpektovaniu nariadení a zákonov, či dokonca k násiliu," napísala strana.

11:30 Šéfka Za ľudí Veronika Remišová ostro odsudzuje násilnú demonštráciu

"Útoky na políciu počas agresívnej demonštrácie pred parlamentom sú absolútne neprípustné. Je to výsledok zničujúcej politiky ľudí, ktorí sa dnes boja politickej aj trestnej zodpovednosti," uviedla v stanovisku.

"Ostro odsudzujem agresívne prejavy na demonštrácii pred parlamentom, kde dav podľa medializovaných informácií dokonca zranil policajtku. Plne rešpektujem právo občanov pokojne demonštrovať, v demokratickej spoločnosti je ale neprípustné, aby demonštrácie sprevádzalo násilie a porušovanie zákona," napísala na sociálnej sieti.

10:58 Kritizuje však postup polície. Ak by zabezpečili zátarasy a protest by sa odohrával aspoň 50 metrov od parlamentu, k takejto kritickej situácii by nemuselo dôjsť. "Tí ľudia, samozrejme, že bojujú proti niečomu. To neznamená, že ich budeme obuškovať alebo striekať vodnými delami či budeme na nich púšťať slzotvorný plyn. Keby to policajti zvládli a boli vonku zátarasy, tak sa nič takéto nestane," uviedol.

10:55 Boris Kollár kritizuje políciu

Je fatálnym zlyhaním polície a policajného prezidenta Petra Kovaříka, že sa protestujúci dav dostal až pred vstupné dvere do budovy parlamentu. Uviedol predseda parlamentu Boris Kollár. Zároveň potvrdil, že pri doterajšom proteste došlo k zraneniu policajtky a voči protestujúcim bol použitý slzotvorný plyn.

10:45 Poslanci Národnej rady SR si v úvode mimoriadneho rokovania uctili minútou ticha zosnulého Jaroslava Pašku, Milana Lasicu a Juraja Kubánku. "Keďže nás zastihlo niekoľko smutných správ, uctíme si pamiatku troch našich významných predstaviteľov spoločenského života," oznámil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

10:30 Predseda parlamentu Boris Kollár otvoril mimoriadnu letnú schôdzu parlamentu. Na programe 35. zasadnutia je viac ako desať bodov, medzi nimi návrhy na skrátené legislatívne konanie k dvom vládnym novelám.

10:28 Protestujúcim vyjadrili podporu. Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) uviedol, že budú bojovať proti "očkovaciemu fašizmu" a proti prijatiu novely.

10:27 Dav blokuje vstup do Národnej rady SR. Do budovy zatiaľ nikoho nepúšťajú. Vstup strážia desiatky policajtov. Na mieste sú už aj ťažkoodenci i antikonfliktný tím. Pred dav sa postavili opoziční poslanci z ĽSNS a Smeru-SD. Počas protestu pustil niekto medzi protestujúcich slzný plyn.

10:08 Prinášame zábery - demonštranti naďalej pokračujú v protestoch proti vládnym opatreniam.

10:03 Situácia pred parlamentom je napätá. Došlo k niekoľkým potýčkam s políciou, pri ktorých sa zranila policajtka. Bola len v bežnom oblečení, nijako nechránená. Policajtku museli vziať dnu do budovy, ľudia po policajtoch kričia gestapo.

9:36 Akákoľvek všeobecne záväzná právna norma zvýhodňujúca zaočkované osoby, respektíve tvoriaca podklad pre zvýhodňovanie zaočkovaných, musí prejsť tzv. ústavnoprávnym testom diskriminácie. Zákonodarca by sa teda ešte pred schválením zákona mal vyrovnať s otázkou, či sa nerovné zaobchádzanie opiera o ústavne prípustný dôvod. Upozornilo upozornilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP).

9:26 Divoký protest pred parlamentom

Stovky ľudí protestujú od piatka rána pred vstupom do Národnej rady (NR) SR v Bratislave. Skandujú heslá ako "gestapo", "Slovensko si nedáme", "vlastizrada" či "vydajte nám parlament". Žiadajú, aby v parlamente nebola prijatá novela zákona, v rámci ktorej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Odmietajú očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Hovoria tiež o ochrane svojich detí a tvrdia, že nechcú povinné očkovanie. Nespokojní ľudia sa dostali až pred vstup do budovy. Na mieste sú bezpečnostné zložky, situáciu monitoruje aj antikonfliktný tím.

Našla koalícia zhodu?

OĽaNO

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš zatiaľ neeviduje od kolegov z klubu pripomienky či prípadný záujem nepodporiť novelu zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri jednotlivých opatreniach, napríklad pri vstupe do prevádzok. Šipoš si nemyslí, že líder hnutia a minister financií Igor Matovič bude pri tomto návrhu "brojiť" proti ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému.

"Budeme mať poslanecký klub, budeme sa o tom rozprávať. Osobne neevidujem takéto názory, že by s tým poslanci neboli spokojní. Všetci, ktorí sú zodpovední a uvedomujú si, aká je situácia, tak budú hlasovať za," povedal Šipoš novinárom pred štvrtkovým zasadnutím klubu hnutia. "Všetci si dobre uvedomujeme, že ak príde v septembri tretia vlna, bude intenzívna, musíme byť na to pripravení a tento zákon je rámcový, ktorý pomôže, aby sme nemuseli zavárať reštaurácie, zatvárať ekonomiku," doplnil.

SaS

Poslanci SaS návrh podporia. "Jednoznačne podporujeme, aby očkovaní mohli chodiť do prevádzok aj v prípade, keď sa situácia trochu zhorší," povedala novinárom šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová s tým, že sa o tom rokovalo aj na koaličnej rade.

Sme rodina

Hnutie Sme rodina má o návrhu ešte rokovať na zasadnutí klubu v piatok (23. 7.), kde sa majú podľa poslankyne Petry Hajšelovej dohodnúť, ako budú hlasovať. Poslankyňa v návrhu vidí ešte veľa nezodpovedaných otázok. Bolo by podľa nej férové nerozdeľovať ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných.

Zákon zablokovali kollárovci

Kollár odmietol, že by to jeho hnutie robilo pre politický výtlak a rovnako odmietol označenie antivaxer. Deklaroval, že to robia pre ľudí, aby ešte viac nepolarizovali spoločnosť. "Hnutie Sme rodina nikdy nedovolí, aby sa robili dve kategórie občanov," poznamenal s tým, že podľa pôvodného návrhu šlo o de facto povinné očkovanie. Návrh zákona mal byť predložený v skrátenom legislatívnom konaní v parlamente 2. júna.

Ďalšia prestrelka, dezinformácie a sociálny revolver

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vtedy okamžite zareagoval stručným vyhlásením. Povinné očkovanie sa v žiadnom prípade zavádzať nebude a ide o dezinformáciu. V koalícii to opäť iskrilo a opäť boli potrebné takmer mesačné vyjednávania.

Šéf liberálov Richard Sulík nechápal, prečo sa Kollár otočil a Igor Matovič svojho nominanta kritizoval s tým, že prikladal ľuďom "sociálny revolver" k hlave a "chladnokrvne" by ich nútil dať sa zaočkovať. "Si chudobný a nemáš na test? Choď sa dať očkovať," zhodnotil Matovič, ako by návrh vyzeral v praxi.

Dva PCR zadarmo a antigény za 5 eur?

Pôvodný návrh mal jeden odsek a nezmenil sa ani po koaličných debatách. Lídri sa teda museli dohodnúť na Kollárovej podmienke, a teda istej forme preplácania testov. Premiér Eduard Heger po proteste hnutia Sme rodina uviedol, že o návrhu sa bude hovoriť na koaličnej rade a Lengvarský mal pripraviť analýzu koľko testov by bol štát schopný preplatiť, resp. o koľko by sa ich cena mohla znížiť.

Nakoniec sa zdá, že dohoda je na stole. PCR testy na ochorenie COVID-19 budú bezplatné aj nad rámec indikovaných prípadov, koalícia však ešte diskutuje o ich počte. Ministerstvo zdravotníctva sa prikláňa k počtu dvoch PCR testov mesačne. Antigénové testy nebudú zadarmo, ale za poplatok päť eur. Testovať sa nimi bude takto v nemocniciach. V pondelok to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že ide o závery z koaličnej rady. Dodala, že pravidlá sa nateraz až do 9. augusta nemenia, všetky tieto kroky budú podľa jej slov platiť až po tomto dátume.

Ak by zákon schválili, platiť by mal až pri zhoršenej situácii alebo po príchode tretej vlny. "Pripravili sme si právny základ na to, aby sme to mohli neskôr podľa potreby zaviesť," uviedol po júnovom rokovaní vlády, na ktorom sa návrh zákona schválil, Lengvarský.

Kde všade nebudú môcť ísť nezaočkovaní bez testu?

Martin Pavelka, epidemiológ z Inštitútu zdravotných analýz na ministerstve zdravotníctva, upozornil na to, že v prípade, ak sa v krajine rozšíri delta variant nového koronavírusu, rezort zrejme rozšíri COVID automat a zoznam aktivít, pri ktorých sa budú nezaočkovaní musieť preukazovať negatívnym PCR testom. "Momentálne sú v diskusiách reštaurácie, puby, hromadné podujatia, plavárne, fitness centrá, ubytovanie v hoteloch, športové tréningy, obrady, múzeá a galérie. Ak som zaočkovaný nemusím sa testovať," vysvetlil Pavelka.

Testovanie zostáva podľa Tomáša Kúdelu z MZ ako jedna z priorít pri odhaľovaní ohnísk pandémie. "Antigénové testovanie pre takej incidencii, akú máme, nemajú taký benefit, aký potrebujeme. Skôr potrebujeme podporiť PCR testy. Preto antigénové mobilné odberové miesta k 30. júnu končia a všetko smerujeme k PCR testovaniu," zhrnul vtedy Kúdela.

Ak prejde v NR SR návrh o COVID preukazoch, potešia sa i športovci

V prípade, že v piatok prejde v parlamente novela zákona, podľa ktorej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, potešia sa aj športoví fanúšikovia a kluby, uviedol Lengvarský po stredajšom rokovaní vlády. Naznačil, že sa má zvyšovať povolená kapacita divákov na hromadných podujatiach vrátane tých športových.

"Novelizovaný zákon je legislatívny podklad, aby zaočkovaní mohli navštevovať podujatia vo väčšej miere, je na to pripravovaný aj COVID automat," potvrdil Lengvarský. Konkrétna úprava počtov je ešte podľa jeho slov otázkou diskusií. "Sú návrhy na obe strany, zaočkovaní neobmedzene alebo určité fixné počty násobne väčšie ako doteraz, ale o tom bude ešte hovoriť vo štvrtok (22. 7.) konzílium," povedal Lengvarský. V súčasnej fáze monitoringu je podľa aktuálneho COVID automatu povolený na štadiónoch maximálny počet 1000 divákov v exteriéri a 500 v interiéri.

Mimoriadna schôdza by mohla pokračovať aj v sobotu

Poslanci parlamentu by mohli rokovať aj v sobotu (24. 7.). Ak by nestihli naplánované body zákonodarcovia prerokovať v piatok do neskorého večera, zišli by sa opäť ráno. Na takomto časovom postupe sa dohodli zástupcovia koalície na koaličnej rade. Zasadnúť však bude musieť ešte poslanecké grémium. "Mimoriadna schôdza bude v piatok do večera a v prípade, ak neskončíme, bude pokračovať v sobotu ráno od 9.00 h až do skončenia," uviedol šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Na mimoriadnej schôdzi bude opätovne predložená novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novela predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Primárne teda podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej hovorí o výhodách pre zaočkovaných pri návšteve hromadných podujatí a prevádzok. Okrem iného plánuje Smer podať návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca.