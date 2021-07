Lengvarský reaguje na Kollárove slová: Vláda nebude povinne OČKOVAŤ! Je to dezinformácia

"Chcel by som reagovať na dezinformáciu, ktorá vznikla, neviem z akého dôvodu. Je o tom, že ideme zavádzať nejaké plošné alebo povinné očkovanie. Chcel by som všetkých ubezpečiť, že to tak nie je a ani nebude," povedal šéf rezortu zdravotníctva, pričom doplnil, že vyhlásenia o tom, že vláda chce povinne očkovať, sa nezakladajú na pravde.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš doplnil, že im je ľúto, že koaličný partner Sme rodina "začal zavádzať" a "podľahol tlaku antivaxerov". Zdôraznil, že Slovensko sa počas leta potrebuje pripraviť na tretiu vlnu pandémie nového koronavírusu. Dodal, že na aktuálnej koaličnej rade si vysvetľujú, že cieľom je zabrániť úmrtiam v nemocniciach a kolapsu zdravotníckeho systému.

K povinnému očkovaniu sa dnes na sociálnej sieti vyjadrilo hnutie Sme rodina. Narážalo na návrh zákona o ochrane verejného zdravia. Ten hovorí o tom, že vstup na hromadné podujatia, do podnikov či prevádzok môže byť podmienený tým, či človek je zaočkovaný, alebo nie.

Sme rodina sa jasne vyjadrila, že za takýto vládny návrh zákona nezahlasujú. "Myslíme si, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 musí zostať na dobrovoľnej báze a každý sa pre neho musí rozhodnúť slobodne," uviedlo hnutie na sociálnej sieti.

"Na ľudí, ktorí sa dať zaočkovať nechcú nemôžeme vyvíjať nátlak v podobe neustálej povinnosti preukazovania sa testami, ktorých vykonanie je spoplatnené alebo ich znevýhodňovať inými spôsobmi, ktoré rozdeľujú spoločnosť," napísalo hnutie. "Za vládny návrh zákona, ktorý by práve toto uskutočnil realitou preto hlasovať nebudeme a budeme PROTI‼️" dodali. Tento zákon je však podľa slove Lengvarského len právnou prípravou na to, aby, ak to bude nevyhnutné, mohli opatrenia prijať čo najskôr. Nepôjde však v žiadnom prípade o povinné očkovanie. Na Slovensku by k takémuto kroku mohli pristúpiť vtedy, ak by sa situácia rapídne zhoršila.