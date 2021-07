Mimoriadna schôdza Národnej rady by mohla pokračovať aj v sobotu: Ráta s tým koalícia

Peter Pčolinský

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mohli rokovať aj v sobotu (24. 7.). Počas víkendového dňa by tak mohla pokračovať mimoriadna schôdza, ktorej začiatok je plánovaný na piatok (23. 7.). Ak by nestihli naplánované body zákonodarcovia prerokovať v piatok do neskorého večera, zišli by sa opäť ráno.