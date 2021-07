Zákon zvýhodňujúci očkovaných musí prejsť testom diskriminácie

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Akákoľvek všeobecne záväzná právna norma zvýhodňujúca zaočkované osoby, respektíve tvoriaca podklad pre zvýhodňovanie zaočkovaných, musí prejsť tzv. ústavnoprávnym testom diskriminácie. Zákonodarca by sa teda ešte pred schválením zákona mal vyrovnať s otázkou, či sa nerovné zaobchádzanie opiera o ústavne prípustný dôvod. Zároveň by sa mal zaoberať aj tým, či porušenie princípu rovnosti spôsobuje niekomu ujmu, ako aj otázkou ospravedlniteľnosti takéhoto zásahu. V súvislosti s predloženou novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia na to upozornilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP).