Návrh k využívaniu COVID preukazov nemá trestať, má pomôcť prevádzkam, hovorí Heger

BRATISLAVA - Novela, ktorá hovorí o očkovaní a testovaní ako podmienkach pre vstup do reštaurácií či podnikov, nemá nikoho trestať, má len pomôcť prevádzkam. V rozhovore to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).

Novela by podľa premiéra mala počas prípadnej tretej vlny pandémie pomôcť ekonomike tým, že prevádzky nebudú obmedzené počtom ľudí na metre štvorcové, ale umožní sa do nich vstup zaočkovaným. "Podmienka, koľko ľudí môže byť na meter štvorcový v prevádzke, znižuje kúpnu silu prevádzky. Ak tam môže byť plus 20 percent zaočkovaných, ktorí nie sú hrozbou, vieme tak pomôcť ekonomike a neohrozujeme pandemickú situáciu," poznamenal Heger.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Hnutie Sme rodina zablokovalo začiatkom júla vládnu novelu, ktorá hovorí o očkovaní a testovaní ako podmienkach pre prípadný vstup do reštaurácií či podnikov. Premiér minulý týždeň v rozhovore potvrdil, že koalícia smeruje v súvislosti s novelou k dohode. Z programu mimoriadnej letnej schôdze parlamentu, ktorá sa začne v piatok (23. 7.), vyplýva, že poslanci majú o novele rokovať. Vláda ju navrhla prebrať v skrátenom legislatívnom konaní.

Vládny návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala.