Poslanec Peter Pčolinský našiel ďalší dôvod na hnev: Viem, prečo sa potrebovali zbaviť môjho brata!

BRATISLAVA - Poslanec koaličnej Sme rodina Peter Pčolinský je opäť plný hnevu, čo dal pocítiť aj verejne. Opäť pritom ide o jeho rodinu v podobe väzobne stíhaného brata a exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Oprel sa tak do ministra vnútra Romana Mikulca aj policajného prezidenta Petra Kovaříka.

Pčolinský všetko popisuje v najnovšom, dlhšom statuse na sociálnej sieti, kde sa dokonca odvoláva na článok o tom, že prokurátor Rastislav Remeta si posvieti na konanie Kovaříka v prípade prerušenia zásahu jednotky zo Sobraniec.

Potvrdzuje to moje slová, tvrdí Pčolinský

Poslanec Sme rodina si to vysvetľuje tak, že sa pomaly potvrdzujú jeho slová o nezákonných postupoch Kovaříka. "Potvrdzuje sa tak to, čo som písal pred pár dňami, že postup policajného prezidenta bol zrejme nezákonný a zastavením zasahovky zmaril zadržanie obvinených, ktorí ušli. Pravda vyjde napovrch, hoci je nepríjemná," tvrdí Pčolinský.

Archívne video

Pčolinský dokonca vyslovil neoverenú informáciu o tom, že NAKA spolu s Úradom špeciálnej prokuratúry údajne pripravuje trestné stíhanie všetkých, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní manipulácie s výpoveďami. "Netuším či je táto informácia pravdivá, ale ak by bola, neprekvapilo by ma to," dodal v závere Pčolinský.

Môj brat už piaty mesiac hnije vo väzbe

Ten v ďalšom odseku hneď premosťuje na svojho väzobne stíhaného brata, ktorý šéfoval SIS. "Môjho brata sa potrebovali zbaviť práve preto, že už v januári upozorňoval kompetentných na to, že dochádza k manipulacii s výpoveďami “kajucnikov”. Zjavne niekomu riadne šliapol na otlak…," vyslovil hypotézu Pčolinský.

Zadržaný Vladimír Pčolinský Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Obvinenie jeho brata je podľa neho postavené výlučne na výpovedi kajucnika bez akýchkoľvek dôkazov. "Napriek tomu že množstvo svedkov a dalších dôkazov vyvracia verziu kajúcnikov, môj brat nebol doteraz zbavený mlčanlivosti a hnije piaty mesiac v kolúznej väzbe," sťažuje sa Pčolinský.

Zdroj: Facebook/Peter Pčolinský