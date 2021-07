KORONAVÍRUS Nové výsledky štúdie! Tieto dve vakcíny sú účinné proti variantu delta

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONÝN - Dve dávky vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech alebo od AstraZeneca sú takmer rovnako účinné proti variantu delta ako proti pôvodnému variantu alfa. Vyplýva to zo štúdie publikovanej v prestížnom akademickom časopise New England Journal of Medicine. Informovala o tom agentúra Reuters.