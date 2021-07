VIDEO Matovič odvolávanie ustál, no je problém: V jeho vlastnom klube sa našla čierna ovca a nie, nie je to Čepček!

BRATISLAVA - Včerajšia schôdza ohľadom odvolávania ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) sa skončila večer o deviatej hodine hlasovaním, ktorým parlament lídra OĽaNO naďalej ponechal vo funkcii. V klube OĽaNO sa však našla čierna ovca a nejde pritom o toho poslanca, o ktorom by sa dalo už dlhšie povedať, že nerešpektuje koaličné hlasovania. Hlasovania sa rovnako zdržala SaSka, ktorej šéf Richard Sulík má s Matovičom už od prvej vládnej krízy katastrofálny vzťah.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) zostáva vo funkcii. Plénum Národnej rady (NR) SR ho pri stredajšom hlasovaní podržalo. Za vyslovenie nedôvery Matovičovi bolo 51 zo 135 prítomných poslancov. Proti hlasovalo 67 a zdržalo sa 17 zákonodarcov. Odvolávanie iniciovali opoziční nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho, pod návrh sa podpísali aj Smer-SD a ďalší nezaradení poslanci.

Okrem SaS sa prekvapivo zdržal jeden poslanec za OĽaNO a nie je to Čepček

Návrh na odvolanie Matoviča podporili poslanci Smeru-SD, ĽSNS a nezaradení. Proti bol klub Sme rodina a OĽANO okrem Jána Krošláka, ktorý sa prekvapivo zdržal. Je to prekvapenie aj z toho titulu, že takýto krok by sa dal skôr očakávať od poslanca ako Martin Čepček, ktorý už mesiace principiálne hlasuje v rozpore z koalíciou, no jedným dychom treba povedať, že Krošlák už v minulosti zverejnil kritický status na sociálnej sieti na adresu Matoviča, keď bol ešte premiér. Rovnako sa zdržalo päť poslancov Za ľudí, štyria boli proti.

SaS sa pri hlasovaní zdržala.

V rozprave k návrhu na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu financií v stredu vystúpilo viac ako desať poslancov, najmä z opozície. Hlasovaním sa zároveň skončila mimoriadna 34. schôdza parlamentu. Vo štvrtok (1. 7.) ráno budú poslanci pokračovať v riadnej schôdzi.

Poslanca Krošláka sme v súvislosti s týmto zdržaním sa hlasovania kontaktovali, no zatiaľ na naše otázky neodpovedal.

Matovič má podľa Pellegriniho aj Fica aj tak skončiť

Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo Petra Pellegriniho a poslanci Smeru-SD sú presvedčení, že Matovič mal skončiť vo funkcii ministra financií. Uviedli to Pellegrini a šéf Smeru-SD Robert Fico potom ako plénum NR SR v stredu večer nepodporilo ich návrh na Matovičovo odvolanie. Pellegrini dodal, že zodpovednosť za škody, ktoré minister financií vo funkcii ešte napácha, budú niesť aj koaliční partneri, ktorí jeho odvolávanie nepodporili.

"Takýto človek nemá absolútne žiadne predpoklady, ani odborné, ani morálne, ani iné na to, aby vykonával takéto významné pozície v štáte," poznamenal Pellegrini. Označil ho za pôvodcu chaosu v krajine, kritizoval ho aj v súvislosti so situáciou v bezpečnostných zložkách. Myslí si, že koaličné strany sa museli podvoliť Matovičovej vôli, pretože ich "za niečo drží". Za dôkaz farizejstva označil najmä postoj SaS, ktorá Matoviča dlhodobo kritizuje. Ďalšiu cestu vidí Pellegrini v referende o predčasných voľbách, zvážia však aj prípadné odvolávanie celej vlády návrhom na vyslovenie nedôvery premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO).

Fico opakoval slová o udavačoch

Fico označil Matoviča za daňového podvodníka a rovnako podľa neho nemá čo robiť vo funkcii. Skonštatoval, že svoju energiu ako minister využíva na zneužívanie trestného práva v politickom boji a stojí za kriminalizáciou opozície. "Mrzí nás, že vládna koalícia odobrila štátnu korupciu udavačov," podotkol šéf Smeru-SD. Poukázal na to, že koalícia neprijala ani uznesenie, ktorým strana žiadala Smer-SD zrušenie zmluvy medzi Slovenskou poštou a firmou Lama SK. Hovorí o dôkazoch, že za firmou stojí jeden z "udavačov" Ľudovít Makó.

Reakcie koaličných strán

Šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) po hlasovaní poznamenal, že poslanci SaS svoje výhrady voči Matovičovi vyjadrili tým, že sa zdržali. Postupovali podľa neho v zmysle koaličnej zmluvy. Dodal, že líder strany Richard Sulík vyvrátil, že by "zháňal" poslancov na hlasovanie s opozíciou.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský po hlasovaní skonštatoval, že Sme rodina dodržiava koaličné dohody, poslanci hnutia nepodporili opozičný návrh na odvolanie ministra.

