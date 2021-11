Odídenec z OĽaNO vypenil: Náklad na Matoviča, je to mimozemšťan, do vývrtky ho dostal slávny krčah!

archívne video

Matovičov krčah vody

Podľa Matovičovho posledného návrhu z daňovo-odvodovej reformy by totiž DPH na služby reštaurácií mali predstavovať 10 %. Podmienkou je však zavedenie detského menu, teda polovičnej porcie z každého jedla za polovičnú cenu, ďalej eko menu, čo by znamenalo polovičnú porciu za trištvrte ceny. Pripustil, že existujú výnimky, kde je to zložité aplikovať. Automaticky ku každému jedlu by zároveň mal byť krčah vody grátis a zmeny majú nastať aj pri tringeltoch. Matovič vyčíslil, že toto opatrenie bez zohľadnenia dynamických vplyvov bude stáť 40 miliónov eur.

Je to mimozemšťan, pritvrdil Krošlák

Odídenec z klubu OĽaNO a bývalý športovec Ján Krošlák tentokrát ešte pritvrdil a Matovičov voľný krčah vody v ňom vyvolal ešte väčší hnev. "Nerozumiem tomuto mimozemšťanovi," začal z ostra Krošlák. "On naberá životnú energiu tým, že provokuje veľkú väčšinu ľudí?" kladie si rétoritcké otázky nezaradený poslanec. "Čím viac ľudí je na neho alergických, tým je vzrušenejší? Ako som už raz spomenul, na Slovensku pristál terminátor, ktorý mal zničiť Fica a potom seba. Akurát, že so sebadeštrukciou začal skôr, ako splnil prvú úlohu," píše Krošlák, ktorému adrenalín zdvihol Matovičov "vtipný status" po medializácii spomínaného krčahu, ktorý sa stal akýmsi symbolom všetkého, čo posledná časť daňovo-odvodovej reformy priniesla.

