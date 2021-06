ONLINE Matovič vo funkcii zostáva: SaS napriek tomu posiela ostrý odkaz! Tvrdia, že vláde škodí

BRATISLAVA - Opozícia mala včera večer poriadny dôvod na hnev. Mimoriadna schôdza o odvolávaní ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) sa totiž pre opakovanú neuznášaniaschopnosť pléna v utorok nekonala. Po viac ako hodinovom čakaní na otvorenie schôdze z pléna odišla celá opozícia, ktorá schôdzu iniciovala. Kritizovali koalíciu za to, že naťahuje otvorenie rokovania. Ako dôvod padli aj technické problémy či iné záležitosti. Dnes to napokon začalo - na pravé poludnie.

v parlamente od 12:00 odvolávajú ministra financií a expremiéra Igora Matoviča (OĽaNO)

poslanci všeobecným súhlasom dali zelenú tomu, že sa bude rokovať aj po 19. hodine

návrh predkladá Peter Pellegrini a podpísalo ho dohromady 39 poslancov

v rozprave sa už prihlásilo len písomne 16 poslancov, a tak sa dá predpokladať hlasovanie až počas zajtrajšieho dňa

počas rozpravy je už podľa očakávania mimoriadne napätá atmosféra a nechýbajú ani expresívne výrazy z úst poslancov

Odvolávanie Igora Matoviča v parlamente:

21:59 Minister financií Igor Matovič neurobil nič, čím by sa spreneveril svojej funkcii. Uviedlo to koaličné hnutie OĽANO po hlasovaní o vyslovení nedôvery Matovičovi, pri ktorom ho plénum podržalo. Iniciatívu na jeho odvolanie považuje hnutie za "akt neuveriteľnej trúfalosti a drzosti". OĽANO kritizovalo, že pod iniciatívou na Matovičovo odvolanie boli podpísaní tí istí politici, ktorí "umožnili inštalovať organizovaný zločin do silových zložiek štátu, šikanovali a kriminalizovali opozíciu zneužívaním orgánov činných v trestnom konaní a doviedli Slovensko do morálnej a sociálnej mizérie".

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) po hlasovaní poznamenal, že poslanci SaS svoje výhrady voči Matovičovi vyjadrili tým, že sa zdržali. Postupovali podľa neho v zmysle koaličnej zmluvy. Dodal, že líder strany Richard Sulík vyvrátil, že by "zháňal" poslancov na hlasovanie s opozíciou. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský po hlasovaní skonštatoval, že Sme rodina dodržiava koaličné dohody, poslanci hnutia nepodporili opozičný návrh na odvolanie ministra.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

21:57 Nezaradení poslanci Národnej rady SR okolo Petra Pellegriniho a poslanci Smeru-SD sú presvedčení, že Igor Matovič mal skončiť vo funkcii ministra financií. Uviedli to Pellegrini a šéf Smeru-SD Robert Fico potom ako plénum NR SR v stredu večer nepodporilo ich návrh na Matovičovo odvolanie. Pellegrini dodal, že zodpovednosť za škody, ktoré minister financií vo funkcii ešte napácha, budú niesť aj koaliční partneri, ktorí jeho odvolávanie nepodporili.

"Takýto človek nemá absolútne žiadne predpoklady, ani odborné, ani morálne, ani iné na to, aby vykonával takéto významné pozície v štáte," poznamenal Pellegrini. Označil ho za pôvodcu chaosu v krajine, kritizoval ho aj v súvislosti so situáciou v bezpečnostných zložkách. Myslí si, že koaličné strany sa museli podvoliť Matovičovej vôli, pretože ich "za niečo drží". Za dôkaz farizejstva označil najmä postoj SaS, ktorá Matoviča dlhodobo kritizuje. Ďalšiu cestu vidí Pellegrini v referende o predčasných voľbách, zvážia však aj prípadné odvolávanie celej vlády návrhom na vyslovenie nedôvery premiérovi Eduardovi Hegerovi.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Fico označil Matoviča za daňového podvodníka a rovnako podľa neho nemá čo robiť vo funkcii. Skonštatoval, že svoju energiu ako minister využíva na zneužívanie trestného práva v politickom boji a stojí za kriminalizáciou opozície. "Mrzí nás, že vládna koalícia odobrila štátnu korupciu udavačov," podotkol šéf Smeru-SD. Poukázal na to, že koalícia neprijala ani uznesenie, ktorým strana žiadala Smer-SD zrušenie zmluvy medzi Slovenskou poštou a firmou Lama SK. Hovorí o dôkazoch, že za firmou stojí jeden z "udavačov" Ľudovít Makó.

21:48 Igor Matovič reagoval na výsledok hlasovania prostredníctvom statusu na sociálnej sieti.

21:35 Návrh na odvolanie Matoviča podporili poslanci Smeru-SD, ĽSNS a nezaradení. Proti bol klub Sme rodina a OĽANO okrem Jána Krošláka, ktorý sa zdržal. Rovnako sa zdržalo päť poslancov Za ľudí, štyria boli proti.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

21:14 Poslanci za SaS neboli proti odvolaniu, no všetci sa zdržali hlasovania.

Zdroj: NR SR

21:11 Igor Matovič ostáva vo funkcii.

Zdroj: YouTube/TV NR SR

20:57 Poslanci Národnej rady SR z klubu SaS nezahlasujú za odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie. Tesne pred hlasovaním to oznámila šéfka klubu SaS Anna Zemanová. Uviedla, že poslanci majú masívne výhrady. "Myslíme si, že Igor Matovič vláde škodí," povedala Zemanová. Za opozičný návrh na jeho odvolanie však podľa nej nezahlasujú, pretože nechcú porušiť koaličnú zmluvu.

S Matovičom si chceli poslanci SaS svoje výhrady vydiskutovať, pozvali ho na stretnutie, na ktoré však podľa Zemanovej neprišiel. Dodala, že koaličná zmluva, ktorá hovorí, že za opozičné návrhy sa nehlasuje, je pre nich kľúčová. "Naši koaliční partneri opakovane s opozíciou hlasujú, my to však neurobíme," doplnila Zemanová. Poslanci za SaS sa nezúčastnili ani na diskusii k odvolávaniu Matoviča. Do diskusie v pléne sa zapojili najmä opoziční poslanci a členovia klubu OĽANO.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

20:03 Diskusia k odvolávaniu ministra sa skončila. Po Sakovej boli do diskusie prihlásení ešte viacerí poslanci písomne, no nevystúpili. Ústne sa prihlásil len jeden. Na záver ešte Peter Pellegrini vyzval poslancov na podporu Matovičovho odvolávania. Hlasovanie má byť o 21.00 h.

19:50 Slovensko už vie, čo môže od Igora Matoviča očakávať, občania denne pociťujú tragické dôsledky jeho práce. Vyhlásila to exministerka vnútra a nezaradená poslankyňa Denisa Saková v pléne Národnej rady SR počas diskusie o odvolávaní Matoviča. Poukázala na nízku dôveru občanov voči exekutíve aj voči Matovičovi. Tvrdí, že dôveru stratil vlastnou vinou, neprofesionálnym riadením krajiny, hádkami či hádzaním viny na iných. Dodala, že Slovensko v súčasnosti potrebuje zodpovednú zmenu viac ako v minulosti, keď o nej hovoril Matovič.

"Za rok a štvrť jeho (Matovičovho, pozn.) vládneho dobrodružstva sme počúvali veci o novom začiatku, o reštarte tohto začiatku, o vláde pre ľudí, ako aj o druhej šanci, ktorú potrebujeme dostať od ľudí, o zmene, ktorú Slovensko potrebuje, ale je to oveľa ťažšie, ako ste si to predstavovali," skonštatovala Saková.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

19:48 Denisa Saková pripomenula Matovičove slová spred piatich rokov, ktoré adresoval predchádzajúcej koalícii o pekných frázach a sľuboch v ich vládnom programe a o tom, ako nie sú dôležité slová, ale ľudia a skutky politikov. "Rozprával z opozičných lavíc, ako nie sme nepopísaný papier, a preto má veľké obavy o Slovensko. Dnes treba povedať, že už ten nepopísaný papier nie je ani Igor Matovič. Dnes už celé Slovensko vie, čo môžeme od neho očakávať," podotkla.

Minister financií mohol za posledného vyše roka podľa Sakovej konečne ukázať, aké skutky a výsledky práce vie pre ľudí dosiahnuť, ako si predstavuje vládnutie a zmenu. Hovorí o nezvládnutej pandémii s tisíckami mŕtvych, vojne medzi bezpečnostnými zložkami štátu, zadlžovaní krajiny, nezamestnanosti, skrachovaných podnikoch bez pomoci štátu.

19:09 Štýl politiky Igora Matoviča škodí tejto krajine a traumatizuje spoločnosť. Počas diskusie k návrhu na odvolanie Matoviča z funkcie to v pléne Národnej rade (NR) SR povedal nezaradený poslanec Miroslav Kollár. Bude hlasovať za jeho odvolanie, pretože nechce, aby sa vrátil k moci Smer-SD, prípadne odídenci z tejto strany. Byť šikovný politický marketér je podľa Kollára slabá príprava na funkciu schopného premiéra v čase pandémie.

"Čím dlhšie bude Igor Matovič členom vlády, čím dlhšie bude v politike, tým rastie šanca, že sa Smer a Hlas vrátia o to skôr a v o to väčšej sile," vyhlásil Kollár, ktorý vo februári odišiel z vládnej koalície i strany Za ľudí. Dodal, že mu uznáva kredit za to, že sa mu podarilo poraziť Smer-SD a jeho šéfa Roberta Fica.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

18:58 Poslanec Miroslav Kollár vyhlásil, že Slovensko má politickú budúcnosť len bez Matoviča, a mnohí z OĽANO si to podľa neho uvedomujú. "Viem, že mnohí rozmýšľate, ako prežiť v politike bez Igora Matoviča," povedal poslancom hnutia. Vyzval Matoviča, aby z politiky odišiel, pretože by tým pomohol svojmu hnutiu i vláde.

Matovič podľa Kollára zlyhal ako minister financií. To, ako obhajoval navýšenie deficitu štátneho rozpočtu, označil za populistické reči. Matovičova nepopularita je podľa poslanca výsledkom nespôsobilosti vykonávať funkciu premiéra alebo akéhokoľvek ministra. Kritizoval spôsob, ako robí politiku, keďže traumatizuje spoločnosť a podráža koaličných partnerov. "Táto spoločnosť potrebuje pokoj a stabilitu," uzavrel.

17:47 V rozprave práve vystupuje Erik Tomáš (nezaradený), pričom za ním čaká ešte na svoje vystúpenie 11 písomne prihlásených poslancov.

17:21 Peter Pollák (OĽaNO) nazval poslanca Hlasu vo faktickej poznámke ako "Matúša Šutaja Heštega", ktorý podľa jeho slov prišiel na schôdzu nepripravený a v nevkusnom obleku.

17:14 Premiér Eduard Heger sa prihovára verejnosti v kontexte Matovičovho odvolávania z Poľska. Heger verí, že hlasovaním poslanci podržia Matoviča vo funkcii.

17:08 Šutaj Eštok v pléne popisuje, ako sa istí policajní predstavitelia v screenshote z aplikácie WhatsApp údajne tešili z úmrtia exprezidenta PZ Milana Lučanského. "Samé 'yes, yes' a palce hore," popisuje Eštok.

17:03 Opakujúce sa schôdze na vyslovovanie nedôvery jednotlivým členom vlády nás oberajú o drahocenný čas na sústredenie sa na podstatné veci. Namiesto tvorenia a spolupráce prispievajú strany Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD k deštrukcii. V pléne to uviedla poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽANO). Zdôraznila, že Matovič má dôveru celého poslaneckého klubu hnutia OĽANO.

Andrejuvová pripomenula prešľapy vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Skritizovala ich za neopravené nemocnice, cesty i za úplný rozpad právneho štátu. Označila ich za deštruktívne vlády. "Umožnili niektorým svojim vyvoleným, aby sa tu hrali na bohov a za peniaze boli ochotní urobiť všetko," opísala poslankyňa pôsobenie Pellegriniho a Fica. Opozíciu požiadala, aby sa zmierila s víťazstvom OĽANO a Matoviča v parlamentných voľbách.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Pellegrini v reakcii skritizoval Andrejuvovej vystúpenie. Odzkradľuje podľa neho celý klub, ktorý má byť najsilnejším. Pripomenul, že spolu s kolegami - nezaradenými poslancami - podporujú koalícii každý zákon, ktorý podporuje zdravie ľudí. Richard Raši (nezaradený) označil Matoviča za katastrofu, jeho vládnutie charakterizuje podľa neho chaos, nekompetentnosť. Minister čelí podľa neho bezprecedentnej nedôvere.

16:31 Robert Fico tvrdí, že Igor Matovič pristúpil k zastrašovaniu opozície. "Musíme hlasovať za vyslovenie nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi, ktorý nespĺňa ani odborné, vzdelanostné, etické, morálne pracovné kritériá na výkon akejkoľvek funkcie v tomto štáte," vyhlásil Fico v stredu v rozprave k vysloveniu nedôvery Matovičovi v parlamente.

Fico nemá pochybnosti že s nápadom "pozatvárať opozíciu" prišiel Matovič. "Preukázali sme, že sa stretáva a pozná hlavných udavačov. Priznal, že sa niekoľkokrát stretol s pánom Slobodníkom, Makóom, dobre pozná pána Suchobu, ďalšieho kajúcnika a udavača," povedal Fico. Podľa neho to pokračuje tým, že si koalícia nájde udavača, ktorého vydierajú, a štát týchto ľudí aj korumpuje.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

16:20 Fico dodal, že má dôkazy, ktoré ukazujú, že firma Lama patrí bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi. "Máme k dispozícii ním podpísanú výpoveď, kde povedal, ako to je s firmou Lama a jeho osobou," upozornil. Monika Kavecká (OĽANO) reagovala, že prejav Fica skôr znel akoby hovoril o sebe a svojej vláde. "Mali sme tu vládu, keď ste boli len vy vo vláde. Ak chcete rozprávať o štýle zastrašovania, tak tu by mohli rozprávať mnohí ľudia o zastrašovaní, ktoré zažili z čias, keď vy ste boli premiérom a poukazovali na nedostatky skrivodlivosti a bezprávia," dodala.

15:14 V pléne vystupuje aj predseda Smeru-SD Robert Fico. "Nemám odborné vzdelanie, aby som urobil osobný profil ministrovi financií SR, a to ani nie je úlohou môjho vystúpenia. Z jeho vystúpenia by som si vybral asi 2 vety, ktoré potvrdzujú jeho vnútornú rozpoltenosť. Akoby začal strácať cit pre realitu," hovorí Fico. Ten v pléne opakuje argumenty ohľadom kajúcnikov tak, ako pri odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

14:27 "Ísť za opozičnými poslancami a sľubovať im, že ak tu budú do nohy, tak zabezpečím dostatok hlasov z koalície, je hanebné," obvinil nepriamo a náhle Matovič lídra SaS Richarda Sulíka z toho, že sa ho vraj chcú zbaviť. Ten v závere vyzval koalíciu, aby nezabudla, aký zápas v marci 2020 vyhrali. Matovič na vystúpenie inkasoval 23 faktických poznámok. Sulík medzitým pre Denník N odmietol toto obvinenie. "Žiadne hlasy som nezháňal. Bohužiaľ, už opakovane Igor Matovič klame popri tom, ako kŕčovito hľadá vinníka za svoje zlyhania,“ povedal Sulík.

Zdroj: Topky/Maarty

14:24 "V skutočnosti slúžite len oligarchom a vagabundom. Ak to mám povedať tak, tak skúste nám odpustiť, že to s týmito ľuďmi ako vláda myslíme úprimne," adresoval jedné z posledných slov opozícii vo vystúpení Matovič.

14:13 "Eduard Heger nie je žiadna slečna Igora Matoviča tak, ako bol Peter Pellegrini slečnou Roberta Fica. Vo svojej funkcii rastie a má absolútnu slobodu," povedal Matovič, po ktorého vyhlásení opäť prišiel potlesk koaličníkov.

14:01 "A ty sa tu nerehoc... Nerehoc sa a potichúčku si zapisuj," adresoval tvrdé slová Matovič navrhovateľovi Šutajovi Eštokovi po ľavej strane.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

13:56 "Tento človek robil pravú ruku Kičurovi. Tento ma tu bude súdiť?!" obvinil Matovič poslanca Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu-SD. Spomenul pritom aj Moniku Jankovskú, ktorá podľa neho vydávala rozsudky podľa jednotlivých kabeliek, ktoré dostala v rámci úplatku. V pléne bolo už počas opozičných výstupov viackrát počuť poslanca Jozefa Pročka, ktorý sa smial.

Počas odvolávania sú prítomní aj predseda NR SR Kollár a minister Lengvarský Zdroj: SITA/Branislav Bibel

13:50 "Vedzte, že mňa sa inak ako fyzicky nezbavíte," povedal Matovič v pléne, pričom fyzickú likvidáciu prirovnal ku krokom dnes z iných trestných činov obvineného Mariana Kočnera.

13:44 Prišla hodina H. V pléne reaguje na prvých rečníkov a na návrh schôdze sám Igor Matovič. "Rozmýšľal, či som mal na to, čo sa tu povedalo reagovať. Skoro som pri vás po týchto omáčkach zaspal. Nabudúce sa treba trošku viac snažiť. Keď sa budete snažiť, nebudú vás nazývať slečinkami, ale budú si vás vážiť," konštatuje Matovič. "Ste falošný, podlý, zákerný človek, ktorý tých ľudí vonku a aj seniorov za nuly považuje, len aby opäť získal moc. Na druhej strane som ja, človek ktorý povie čo si myslí a možno niekedy aj skôr, aby si to premyslel. Máte pekné pozlátko, ale vnútro je zhnité. Forma je krajšia ako obsah, pre mňa je obsah dôležitý," naložil Pellegrinimu hneď v úvode preslovu Matovič.

13:00 Po vystúpení Naďa predseda NR SR Boris Kollár avizoval do 20 len písomne prihlásených poslancov v rozprave. Medzi nimi sú takí politici ako Robert Fico, Erik Tomáš, Denisa Saková, Robert Puci, Ján Ferenčák, Stanislav Mizík, Juraj Šeliga či Ľuboš Blaha. Dá sa tak predpokladať, že schôdza sa natiahne až do zajtrajšieho dňa. Prvým v rozprave vystupuje poslanec OĽaNO Gyimesi. Ten označil návrh Pellegriniho za farizejstvo.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

13:00 V parlamente vystupuje Jaroslav Naď ako člen vlády. Ten dodal, že pri odvolávaní by bol aj premiér Heger, keby opozícia včera "zbabelo neušla". "Po tom vašom prejave pán Erik Tomáš, pardon Peter Pellegrini, som si urobil 12 poznámok," povedal sarkasticky Naď, ktorý dodal, že návrh považujú v strane za prejav neskutočného populizmu.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

12:59 Poslanci SaS sa nebudú zapájať do diskusie k odvolávaniu Matoviča v pléne Národnej rady. Potvrdila to predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová. Na hlasovanie o odvolaní ministra však poslanci prídu. To, ako budú hlasovať, zatiaľ nepovedala. "Nebudeme sa zapájať do rozpravy, hlasovania sa zúčastníme," uviedla Zemanová s tým, že je to spoločná dohoda v rámci strany.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Medzitým už v parlamente prebehla aj komunikácia medzi Matovičom a predsedníčkou zdravotníckeho výboru Janou Bittó Cigánikovou.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

12:58 V pléne vystúpil ako člen OĽaNO Gyiorgyi Gyimesi, ktorý informuje o administratíve v rámci prerokovaní návrhu a o tom, že s návrhom ich klub nesúhlasil.

Zdroj: SITA/Braislav Bibel

12:57 "Dajte mu v hlasovaní najavo, čo si o jeho vládnutí myslíte. Rešpektujem aj vaše koaličné dohody, no budete potom aj súčasťou toho, čo ešte Slovensko s Matovičom vo vláde čaká," skončil Pellegrini svoj prejav.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

12:40 "Matovič vedel, že popri svojej neschopnosti riadiť tento štát, budú zásahy polície už len tým jediným, čo bude môcť vydávať za svoj úspech," hovorí o policajných zásahoch Pellegrini.

12:32 "Ľudia na Slovensku cítia neskutočnú hanbu. Boli svedkami predsedu vlády, ktorý si fotil ponožky, boli svedkami reďkoviek, cibuliek, mušlí, bazového sirupu, boli svedkami one time next time," ráta Matovičove excesy Pellegrini za rečníckym pultom.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

12:19 Expremiér Pellegrini kritizuje Matoviča aj za plošné testovanie, ktoré podľa jeho slov krajinu stálo 800 miliónov eur. "Toto číslo je také závratné, že chápem, že bežný občan ani nemusí vedieť, ako je to veľa. Mohli sa za to postaviť diaľnice alebo nemocnice," odkazuje Matovičovi líder Hlasu-SD.

12:12 Na odvolávaní sedí aj sám minister financií a po jeho boku je tiež vicepremiérka Veronika Remišová zo Za ľudí.

12:08 Pellegrini tvrdí, že klamstvá Matoviča za posledné obdobie by zaplnili aj dve takéto schôdze.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

12:05 Národná rada bude rokovať aj po 19-tej hodine večer, na čom sa zhodli zákonodarcovia všeobecným súhlasom. Peter Pellegrini prednáša svoj návrh na odvolanie Matoviča z funkcie. Návrh podpísalo 39 poslancov. Pellegrini sa krátko pred odvolávaním nechal počuť, že v SaS "budú mať jedinečnú šancu dokázať, že to myslia vážne. Ak ho podržia, iba tárajú do vetra,".

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

12:04 Predseda parlamentu Boris Kollár otvára schôdzu zistuje, ze prítomných je 120 poslancov a NR SR je uznášaniaschopná.

11:50 Schôdza ohľadom odvolávania Igora Matoviča by sa mala začať na pravé poludnie.

11:10 Sulík na vláde vyhlásil, že strana SaS sa v tomto prípade zachovala jednotne, no výsledný postoj strany vyhlásia vraj až tesne pred hlasovaním. Šéf liberálov odpovedal aj na otázky o rokovaniach o možnom prestupe niektorých členov strany Za ľudí do SaS. Skonštatoval, že nejaké rozhovory vedú, stretávajú sa a sú si blízki, no vzhľadom na vnútorné nevyriešené otázky v strane Za ľudí treba podľa neho tomuto procesu nechať čas.

Včerajší protestný odchod opozície po dlhých prieťahoch začiatku schôdze:

Hnev opozičných politikov, ktorí sa spojili a odišli

Opozícia opustila rokovaciu sálu na protest proti "nedôstojnému" správaniu koalície. Uviedol to líder mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini v utorok večer po tom, ako sa mimoriadna schôdza venovaná odvolávaniu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) viackrát odkladala.

Pellegrini skonštatoval, že po 30-minútovej technickej prestávke boli pripravení plynule prejsť k mimoriadnej schôdzi na odvolávanie Matoviča. "Po 30 minútach sme všetci do jedného boli v rokovacej sále, následne nám bolo oznámené, že nevieme z akých dôvodov sa odďaľuje toto rokovanie o ďalších 30 minút," dodal. Keď ďalších 15 minút nedostali odpoveď, prečo parlament nepokračuje v rokovaní, opozícia sa rozhodla, že sálu na protest proti správaniu koalície opustí. "Je to jednoducho hra, myslia si, že nás týmto znechutia," tvrdí.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Odmietol, aby si z opozície niekto robil "dobrý deň". "Nemali sme nič proti dôstojnému rokovaniu aj vo večerných hodinách," zdôraznil Pellegrini. Dodal, že v stredu budú navrhovatelia prítomní a pripravení na rokovanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu Matoviča. Koalícia je podľa neho zrejme v neistote, ako dopadne hlasovanie o osude ministra financií.

"Šíri sa veľký strach predovšetkým z toho, že máme k dispozícii dôkazy, ktoré potvrdzujú, že hlavní udavači sú dnes korumpovaní touto vládou a sú im dávané obrovské štátne zákazky, aby pokračovali vo svojej špinavej práci voči opozícii," poznamenal predseda Smeru-SD Robert Fico. Matovič je podľa neho "neschopný, nevzdelaný intrigán".

Výhovorky alebo dôvody odkladu schôdze?

Začiatok mimoriadnej schôdze, na ktorej chce opozícia odvolávať Matoviča, sa presúval pre technické problémy podpredsedu parlamentu Gábora Grendela (OĽaNO), ktorý viedol schôdzu. Novinárom to povedal šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš s tým, že poslanci hnutia boli pripravení rokovať.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

"Chcem sa ospravedlniť, predsedajúci Gábor Grendel mal nejaké technické problémy. My sme boli k dispozícii, boli sme ochotní rokovať, ale kolegovia Pellegrini a Fico sa už pravdepodobne nevedeli dočkať nejakej oslavy menín, takže utekali. My sme k dispozícii, boli sme pripravení rokovať," skonštatoval Šipoš.

Ak by opozícia vydržala, schôdza by sa podľa neho uskutočnila. Dodal, že poslanci OĽaNO boli pripravení rokovať aj v noci. Šipoš nevedel o tom, že by Matovič odmietol ísť na zasadnutie poslaneckého klubu SaS. "Nemám túto informáciu. Viem, že bol pripravený rokovať v parlamente, byť na schôdzi," skonštatoval. SaS avizovala, že chce ešte o svojom postupe pri hlasovaní diskutovať aj so samotným ministrom, ktorého zavolali na klub.

Vzájomné obviňovania z absencií v pléne

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) skonštatoval, že v parlamente bol celý klub OĽaNO. Kritizoval, že v pléne chýbali poslanci opozície. "Keby boli prítomní, tak by prebiehala schôdza. Ukázali, že z toho robia divadlo," uviedol Naď.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister financií podľa jeho slov čakal na hlasovanie. "Ak by sa schôdza otvorila, hneď by prišiel, len bolo zrejmé, že bude málo poslancov. Boli sme tam viacerí ministri a tí, ktorí neboli, čakali vzadu na otvorenie schôdze," dodal Naď. "Netuším čo sa deje. Pokračujeme zajtra, je to niečo, s čím som sa za celú svoju kariéru nestretla," povedala novinárom predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská.

Mimoriadna schôdza sa tak má konať dnes od 12.00 h.