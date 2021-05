VIDEO Herák sa po dvoch dňoch rozhodol vystúpiť verejne: Zvolal tlačovku, po otázkach sa rozhodol k tomuto kroku!

VIDEO Tlačový brífing Jána Heráka:

Herák sa rozhodol prehovoriť iba v rámci tlačového vyhlásenia bez otázok. "Vzhľadom na mnohopočetné otázky z médií vás poprosím, aby ste rešpektovali prezumpciu neviny. Preto opätovne uvádzam, že som kedykoľvek ochotný poskytnúť súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. Pokiaľ sa táto vec nevyšetrí, rozhodol som sa pozastaviť členstvo v klube OĽaNO," povedal Herák na dnešnom výstupe.

"Som pripravený poskytnúť maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, plne dôverujem týmto orgánom a verím, že očistenie môjho mena a preukázanie mojej neviny zo skutku, ktorý sa mi v uznesení kladie za vinu, samozrejme, dokážem," povedal.

Začalo sa to v pondelok

Poslanec Ján Herák čelí obvineniu zo zneužívania maloletej osoby. Medializované informácie sa začali šíriť začiatkom týždňa, keď si Herák prevzal aj uznesenie o obvinení od nitrianskej prokuratúry.

Zdroj: Topky/Maarty

Poslanec informáciu neskôr potvrdil. "Je to blud. Je to neopodstatnené. Je to výmysel. Riešim to intenzívne so svojou advokátkou," reagoval.

Ako neskôr uviedol v stanovisku, odmieta, že by sa stali veci, z ktorých bol obvinený. "Tábory pre deti organizujem už 15 rokov. Často išlo o deti z detských domov, z neúplných rodín či z vylúčených komunít. Ja sám som vyrastal v detskom domove. Chápem, aké je to ťažké, vyrastať bez opory rodičov, bez lásky. Chápem preto, že niekedy majú deti potrebu si vymýšľať či zaujať," uviedol. Dodal, že plne spolupracuje s políciou a poskytne plnú súčinnosť, aby sa prípad vyšetril.