Škandál, Heráka v OĽaNO podržali! Šokujúce slová obhajoby kolegyne, myslí toto psychologička vážne?

BRATISLAVA - Okolnosti, v ktorých sa ocitol už dnes nezaradený poslanec Ján Herák (predtým OĽaNO) sú mimoriadne podozrivé a znepokojujúce. Herák sa však necíti na to, aby položil poslanecký mandát a očividne to neprekáža ani klubu OĽaNO, v ktorom už nie je. Heráka totiž preberali v súvislosti s jeho kauzou obvinenia zo zneužívania maloletej osoby.

O najnovšom dianí okolo poslanca písal Denník N. Herák dokonca prekvapivo krúti hlavou nad otázkou, či ešte naďalej bude šéfovať detským táborom vo svojjom združení Fantázia detí. "A prečo by som nemal?“ spýtal sa poslanec. "Vyšetrovanie, ktoré v súčasnosti vedie polícia, nemá vplyv na činnosť združenia. Všetky plánované tábory sa pripravujú,“ doplnila manažérka spomínaného združenia Martina Ascherová.

Herák od minulého pondelka čelí obvineniu zo zneužívania maloletej osoby. Poslanec informáciu potvrdil. Začiatkom minulého týždňa si prevzal uznesenie. "Je to blud. Je to neopodstatnené. Je to výmysel. Riešim to intenzívne so svojou advokátkou," reagoval.

Bol na koberčeku

Poslanca si minulý týždeň dokonca zavolali na klub, aby vec vysvetlil. Stanoviská členov po rokovaní nie sú až také presvedčivé. "Jána Heráka poznám ako slušného človeka, na druhej strane beriem podobné obvinenia veľmi vážne. Neviem teda v tejto chvíli povedať, kto má pravdu. Budeme si musieť počkať na to, ako dopadne vyšetrovanie,“ povedal šéf výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský z OĽaNO.

Ten nechcel hovoriť ani o tom, ako diskusia na klube prebiehala. Je tu však problém, keďže Herák nečelí len jednej takejto kauze a tú druhú, z roku 2018, podľa jeho slov na klube nespomenul. To bolo medializované krátko po prvom prípade. Na rokovaní dokonca neukázal ani obvinenie, ktoré si prebral v pondelok.

Zdroj: Topky/Maarty

Do reči im nebolo

Veľmi zhovorčivá nebola ani líderka kandidátky OĽaNO Mária Šofranko. "Ako podľa jeho vyjadrení viem, plne spolupracuje s políciou, aby sa toto obvinenie vyšetrilo,“ uzavrela stručne Šofranko.

Veľa nepovedal ani poslanec Juraj Kŕupa. "Takéto obvinenia sa stávajú a z rôznych dôvodov,“ hovorí Krúpa. "Môžu byť falošné, ale môžu byť aj pravdivé. To vie len on sám a on sám by sa mal rozhodnúť,“ doplnil.

Korunu týmto vyjadreniam dal mediálny tím OĽaNO, ktorý dáva po Herákovom odchode z klubu od celej veci ruky preč. "Ján Herák nikdy nebol členom hnutia OĽaNO a nie je ani členom poslaneckého klubu, preto nám túto vec ďalej neprináleží komentovať,“ vyhlásilo hnutie.

Hatráková: To, čo Herák hovorí, dáva logiku

Svojim vyjadrením však šokovala poslankyňa a psychologička Katarína Hatráková z OĽaNO, ktorá okomentovala vyjadrenia Heráka s veľkým pochopením. Tej slová Heráka podľa jej vlastných vyjadrení dávajú dokonca logiku. Svojím pohľadom na situáciu ju vraj presvedčil. Tiež nevidí dôvod na to, aby Herák ako poslanec skončil, kým sa celá vec neuzavrie.

Katarína Hatráková z OĽaNO Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na klube dokonca nepreberali ani to, či by mal Herák ako pracovník v táboroch do vyšetrenia prípadu skončiť. "Prežívať takéto obdobie je emocionálne tak náročné, že si neviem predstaviť, že by mal emocionálnu kapacitu na prácu s deťmi. Ja na jeho mieste by som nemala,“ tvrdí poslankyňa.

Ani počet prípadov ju nevyrušuje

Podľa ďalších šokujúcich slov vyštudovanej psychologičky navyše pri násilí na deťoch, v rodinách a v intímnom vzťahu sa podľa nej ani nedá hovoriť o striktnom rozdelení obete a páchateľa. "A teraz nehovorím o tom, že žena, ktorá nosí krátku sukňu si za to môže,“ šokuje Hatráková. "V kontexte iných príbehov, čo poznám, ma počet nevyrušuje,“ povedala na margo medializácie ďalšieho prípadu a ich možných ďalších počtov Hatráková. "Zažila som príbehy, kde bolo päť obvinení a všetky boli vymyslené,“ hovorí Hatráková.