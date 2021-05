Danko po poslednom prieskume naložil Pellegrinimu: Drsné slová o jeho predstavách

BRATISLAVA - Dnes sa na Slovensku objavil ďalší z prieskumov preferencií politických strán, ktorý ukázal, ako na tom aktuálne subjekty na politickom trhu približne sú. Andrej Danko ako predseda SNS sa ale jeho číslam veľmi nepotešil a zlízol si to hlavne víťazný Hlas-SD, ktorého lídrom je expremiér a bývalý Danko koaličný partner Peter Pellegrini!

Danka zrejme nahnevalo, že v prieskume AKO má jeho Hlas-SD nad 22 percent a začal poriadne štipaľvo. "Dnes agentúra AKO zverejnila, že Hlas -SD s Pellegrinim by mal opäť 22,5%. Prepáčte, neverím, že tento národ po vláde bláznov, by chcel vládu homosexuálnych lenivcov," píše v statuse predseda národniarov.

Zdroj: Facebook/Andrej Danko

"Slovenský národ to, čo sa deje a dialo pochopí a verím, že voľby ukážu skutočné čísla a dôveru k stranám. Inak by som politiku nevládal robiť," dodal Danko, ktorý však bol kedysi s Pellegrinim v jednej vláde, no aj tak preferoval ako lídra Smeru Roberta Fica.

V poslednom prieskume agentúry AKO mala strana Andreja Danka 1,6 percent, kým hlas vedie už niekoľko mesiacov na prvom mieste, v poslednom prieskume má 22,5 percent.