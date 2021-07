VIDEO Danko pokarhal predsedu parlamentu Kollára: Bijete ľudí a v sekunde otáčate, toto bolo salto mortale!

BRATISLAVA - To, čo sa minulý týždeň odohralo v parlamente skutočne nemá obdobu V mixe emócií, vášní sme boli svedkami najbizarnejšieho protestu pred slovenským parlamentom v dejinách. Čerešničku tomu na vrch dal sám predseda NR SR Boris Kollár, ktorý uprostred najhorúcejšej situácie počas hlasovania o výhodách pre zaočkovaných jednoducho odišiel. Neuniklo to ani mimoparlamentnej strane SNS a jej predsedovi Andrejovi Dankovi, ktorý ho poriadne zvozil!

Parlament totiž cez víkend rokoval o výhodách pre zaočkovaných, testoch a lámali si aj hlavu nad tým, čo so skupinou nezaočkovaných. Parlament nakoniec novelu schválil, no koalícia musela urobiť určité ústupky voči strane Sme rodina, ktorej šéf a predseda parlamentu Boris Kollár nečakane zmizol z rokovania.

Odchod na dovolenku

Celú situáciu sa pokúšal zachrániť podpredseda strany a minister práce Milan Krajniak, ktorý novinárom povedal, že Kollár išiel letecky len "na otočku" za svojou mamou, aby jej odovzdal lieky. Mnohých toto "vysvetlenie" prečo Kollár nesedel na stoličke predsedu ešte viac rozzúrilo a hlavne demonštrantov pred parlamentom. Tých museli prísť skrotiť aj policajné orgány a kukláči, nechýbal ani slzný sprej, keď sa pokúšali vtrhnúť do budovy. Všetko pozorným okom sledoval predseda národniarov Andrej Danko, ktorý Kollára v reakčnom videu nazval klamárom aj v súvislosti s jeho predvolebnými sľubami a kauzami.

Toto vojde do dejín, pán Kollár, odkazuje mu Danko

"Dnes opäť klame. Doslova na hulváta odišiel na dovolenku, odrazu tvrdil, že išiel mame odniesť lieky. Boris dokáže za sekundu ototčiť a dokáže neskutočne klamať. Som presvedčený ale v tom, že tento víkend to bolo salto mortale Borisa Kollára," povedal Danko s tým, že to, že zložky na ulici bili ľudí a používali na nich slzný plyn "vojde do dejín".

Podobne to píše aj v statuse.

