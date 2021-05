Po ďalšom prieskume sa karty obrátili: Smer už predbehol vládne OĽaNO, výrazný pokles Pellegriniho strany!

BRATISLAVA - Ešte včera bol zverejnený prieskum agentúry AKO o volebných preferenciách politických strán a už tu máme hneď druhý. Ten však prináša podstatne odlišné čísla, než aké sme videli včera. Čísla zmenili od posledných volieb všetko, no teraz to vyzerá na zásadné zmeny.

Hovorí to prieskum agentúry Median SK pre RTVS, ktorý sa vykonával od 11. do 19. mája 2021 na vzorke 1 000 respondentov. Do parlamentu by sa dostalo 7 subjektov.

Prvá je síce už podľa očakávania strana Petra Pellegriniho Hlas-SD, no jej percentá oproti aprílovým číslam Medianu SK výrazne poklesli, a to na 17,8 percenta, čo predstavuje takmer 6-percentnú stratu za mesiac. Na druhom mieste sa stabilne drží Sloboda a Solidarita s 12,9 percentami voličov. Prekvapenie je aj na treťom mieste a do hry sa vracia s miernym stúpaním Smer-SD s 9,7 percentami.

Matovičovci neustále padajú

Od volieb sa veľa zmenilo a dôkazom je aj stále trvajúci pád preferencií vládneho OĽaNO, ktoré sa ocitlo za Smerom s 8,7 percentami. Pohoršilo si však aj Progresívne Slovensko, ktoré z vyše ôsmich percent padlo v máji na 7,8. Naopak, narástla Sme rodina, ktorej voliči stúpli na 7,7 percenta. Narástlo aj vládne Za ľudí, ktoré by sa už dostalo aj do parlamentu, a to so ziskom 5,3 percenta voličov, čo z nich robí poslednú stranu v parlamente.

Uhrík a spol čakajú na svoju chvíľu

Kým Kotlebovci v prieskumoch pomaly ale isto padajú, na svoju chvíľu čaká odštiepený subjekt Republika, ktorý vedie europoslanec Milan Uhrík s Milanom Mazurekom. Ten by sa len tesne so 4,9 percentami nedostal do parlamentu. Za nimi nasleduje KDH, ktoré si len mierne polepšilo na 4,5, čo však na parlament nestačí. To isté zatiaľ platí aj pre Alianciu so 4,2 percentami.