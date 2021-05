PRIESKUM dáva kotlebovcom aj ich klonu poriadne na frak: Hlas pomaly stráca dych, narástli Maďari!

BRATISLAVA - Ubehlo zopár týždňov prieskumového ticha a to je dnes na konci. Najnovšie volebné preferencie aktuálnych politických strán priniesla po mesiaci opäť agentúra AKO. Výsledky hovoria stále rovnakým trendom, no sú tu momenty, ktoré stoja za spomenutie. Jedným z nich sú kotlebovci a aj odídenci od nich či maďarská ANasls

Ak by sa totiž voľby konali dnes, podľa agentúry AKO by ich vyhral Hlas-SD s 22,5 percentami, čo je ale oproti aprílu pokles o viac ako percento. Za ním nasleduje vládna a zatiaľ jediná vládna strana s dvojciferným výsledkom Sloboda a Solidarita so ziskom 13,8, presne ako pred mesiacom. Tretie miesto by obsadila vládna koalícia OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola, ktorá sa tesne prepadla pod 10 percent - 9,9 percenta voličov. Prieskum sa konal v dňoch 13.5. – 17.5.2021 na vzorke 1000 respondentov, pričom 20 % z nich deklarovalo, že nepôjde voliť; 2,6% nechcelo odpovedať a 15% nevedelo koho by išli voliť.

Zdroj: Agentúra AKO

Opozičný Smer-SD si berie so ziskom 9,6 percenta štvrté miesto a je od hora zatiaľ prvou menovanou stranou, ktorá oproti aprílu mierne narástla. Nasleduje Progresívne Slovensko, ktoré tiež mierne narástlo na 8,5 percenta. Za ním je vládna Sme rodina, ktorá si drží 7,4 percenta. Prekvapením je ale nárast maďarskej Aliancie, ktorá by sa dokonca so ziskom 5,3 tesne prebojovala do parlamentu.

Brány parlamentu a risk ex-kotlebovcov, ktorý nemusí vyjsť

Nachádzame sa na kvóre piatich percent. Presne túto hranicu dosiahlo Kresťanskodemokratické hnutie a je posledným, kto by sa do parlamentu dostal. Nasleduje vládne Za ľudí, ktoré však hlási pokles na 4 percentá. Dobré to nie je ani u odídencov od Mariana Kotlebu z ĽSNS v strane Republika, ktorá má 3,5 percenta, čo je síce oproti aprílu mierny nárast, no do parlamentu by sa nedostali, podobne ako ĽSNS - 2,1 percenta. Kotlebovci dokonca oproti aprílu klesajú. Tých by predbehla Dobrá voľba so ziskom rovných troch percent.