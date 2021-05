Šéf Špecializovaného trestného súdu: VIDEO Fico prekračuje hranice! Mastná pokuta za jazdu pod vplyvom

PEZINOK - Prax Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v rozhodovaní o vzatí obvinených do väzby je relatívne konzistentná. Predseda ŠTS Ján Hrubala to uviedol na pondelkovom brífingu.

Hrubala vyhlásil, že nepociťuje potrebu limitovania kolúznej väzby. Tvrdí, že súd musí vždy uvažovať a aj uvažuje o nahradení väzby, ak pretrvávajú jej dôvody. Prípad advokáta Martina Ribára, ktorého Ústavný súd nariadil prepustiť z väzby, považuje za výnimku. Hrubala zdôraznil, že v roku 2021 zatiaľ ŠTS rozhodol o vzatí do väzby v 35 zo 45 žiadostí. V roku 2020 vyhovel 87 zo 112 žiadostí prokurátora.

„Nič dramatické sa v roku 2020 a ani v roku 2021 nedeje. Prax nášho súdu je relatívne konzistentná,“ podotkol. ŠTS rozhodoval od roku 2010 celkovo o 647 návrhoch prokurátora na vzatie obvineného do väzby. Vyhovel mu v 482 prípadoch. „Približne v 30 percentách prípadov väzbu buď nahradíme, alebo konštatujeme, že neexistujú dôvody väzby,“ zhrnul predseda ŠTS. Považuje za potrebné vzdelávanie verejnosti a vysvetľovanie postupov, ktoré v justícii fungujú. Volá po vecnej kritike, ktorá sa zakladá na pravdivých faktoch.

„Aj bez toho, aby zákonodarca čokoľvek urobil s väzbou, uprednostňujeme náhradu väzby a keď sa to čo i len trochu dá, nepovažujeme za potrebné brať do väzby. Nevyžívame sa v tom,“ povedal. Súhlasí, že v neskorších fázach kolúznej väzby je potrebné špecifikovať osoby, ktoré by mohol obvinený ovplyvňovať.

Fico prekračuje hranice

Prax súdov podľa neho neindikuje, že by aktuálna práva úprava týkajúca sa dôvodov a trvania väzby bola natoľko defektná, že by umožňovala držať obvinené osoby vo väzbe neodôvodnene. Má však pocit, že sa vyskytujú prieťahy v prípravnom konaní, ktoré podľa jeho názoru môžu byť dôvodom na prepustenie obvineného z väzby. Verí, že príde k zjednodušeniu prípravného konania. Kritické slová politikov na adresu sudcov vníma, ale nerobí z nich tragédiu.

„Robert Fico prekračuje hranice, ktoré sú minimálne etického charakteru,“ zdôraznil. Reagoval, že za prepustenie právoplatne odsúdeného Ľubomíra Kudličku z roku 2017 z väzby na kauciu nie je on a ani sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment trestne stíhaný. „Sudca Kliment zrušil moje rozhodnutie len z toho dôvodu, aby som rozhodol o záruke. Neinštruoval ma záruku prijať,“ uviedol.

Na margo Ficovho tvrdenia dodal, že nezistil žiadne skutočnosti, ktoré by potvrdzovali spoločnú dovolenku sudkyne ŠTS Pamely Záleskej s novinárkou mienkotvorného denníka. Fico na tlačovej konferencii 27. apríla vyhlásil, že na Úrade špeciálnej prokuratúry a na ŠTS sú ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť.

„Ak neurobí generálny prokurátor poriadky, bude potrebné urobiť poriadky s týmito ľuďmi, ktorí slúžia tejto vládnej garnitúre. Tie poriadky musí urobiť nová politická garnitúra,“ podotkol. Zopakoval, že väzba je zneužívaná ako mučiaci nástroj. Potrebná je podľa neho zmena zákonov, „ktoré stanovia podstatne väčšiu mieru zodpovednosti týchto prisluhovačov vládnej koalícii, ktorých tu vidíme v týchto orgánoch na každodennej báze“.

Pokuta za šoférovanie pod vplyvom alkoholu

Hrubala reagoval aj na Ficovu kritiku týkajúcu sa dopravných priestupkov. V roku 2001 aj 2005 bol predseda ŠTS zadržaný ako šofér pod vplyvom alkoholu, za čo bo aj disciplinárne stíhaný. „Nedostal som 500-eurovú pokutu. Môj finančný postih sa blížil k miliónu vtedajších korún (33-tisíc eur),“ povedal šéf špecializovaného súdu. Disciplinárne ho potrestali zrážkami z platu.