Sulík otvorene! Jasný odkaz Matovičovi: Ak by odišiel z vlády, bolo by menej kríz

BRATISLAVA - Koaličná strana SaS viac nepodporí núdzový stav, na koaličnú radu predložila alternatívne riešenie. Odmieta tiež zvyšovanie daní, podobný návrh by vetovala. Predseda strany a vicepremiér Richard Sulík to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo, v ktorej diskutoval s podpredsedom parlamentu Jurajom Blanárom (Smer-SD).

"Ak by Igor Matovič (OĽANO) naozaj odišiel, vláda by bola pokojnejšia, mali by sme menej kríz," povedal Sulík v súvislosti s otázkou o vyhrážkach ministra financií o odchode z vlády, ak sa mu nepodarí presadiť jeho návrhy pre rodiny. Tvrdí, že úvahu o 25-percentnej dani má priamo od Matoviča. Pokiaľ bude jeho navrhovaná pomoc rodinám založená na zvyšovaní daní, SaS ho nepodporí. "Nikdy nezahlasujeme za 25-percentnú daň," potvrdil aj Blanár.

VIDEO Liberáli odpovedajú na Matovičov plán daňovo-odvodovej reformy, Mihál ukázal svoju verziu

Sulík sa vyhol odpovedi na otázku, či má SaS záujem o vstup odídenkyne zo strany Za ľudí Andrey Letanovskej. V súvislosti s porušením zákazu vychádzania zo strany predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu (SaS) Sulík zdôrazňuje potrebu primeraného trestu. Droba by mal podľa neho zaplatiť pokutu, nie odstúpiť z funkcie.

Blanár vidí riešenie súčasnej situácie vo vypísaní referenda a následných predčasných voľbách. "Budeme rešpektovať výsledky riadneho, platného referenda," povedal k téme Sulík. Podpredseda parlamentu tiež odmietol, že by sa opäť uchádzal o post predsedu Žilinského samosprávneho kraja.